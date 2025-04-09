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太陽再輸就淘汰！布克無話可說羨慕勇士　杜蘭特爭奪戰開打？

▲▼勇士柯瑞、太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克（左）賽後無奈表示，沒有什麼話可以讓這場失利好過一點。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽今（9）日慘敗輸勇士38分，苦吞7連敗，戰績下滑到35勝44敗，排在西區第11，若再輸1場或獨行俠再拿1勝，鳳凰城就將正式被淘汰，無緣附加賽。賽後3巨頭之一布克（Devin Booker）坦言，「真的無話可說」，並表達對勇士文化的羨慕之情。

此戰從開賽就一面倒，勇士不到6分鐘便取得雙位數領先，上半場即以69比43遙遙領先，最終狂勝38分。灣區一哥柯瑞（Stephen Curry）上場26分鐘繳出25分、9籃板、6助攻，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）22分鐘砍下22分，兩人聯手主導戰局。

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太陽近期狀態低迷，連敗期間即便偶有領先，也難擋頹勢。布克賽後直言，「就像你說的，真的無話可說，沒有任何一句話可以讓這一切變得好過一點。」

▲▼太陽慘輸給火箭，頭牌杜蘭特還嚴重扭傷，布克喊話要每個人挺身而出。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽頭牌杜蘭特還嚴重扭傷，下一場也不能打。（圖／達志影像／美聯社）

鳳凰城頭牌杜蘭特（Kevin Durant）因左腳踝扭傷，連續缺席了4場比賽。總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）透露，若要讓杜蘭特明日復出對戰雷霆，「必須出現重大進展」，讓太陽的晉級希望更加渺茫。杜蘭特是否已打完在太陽的最後一戰？成了眾人心中的疑問，他今夏很有可能會與鳳凰城分道揚鑣，KD爭奪戰即將拉開序幕。

值得一提的是，太陽季中曾積極追求巴特勒（Jimmy Butler），甚至傳出將杜蘭特納入交易包裹，但最終未能如願。勇士得到巴特勒後取得22勝6敗的佳績，穩坐西區前段班。

布克談到勇士時也不諱言羨慕他們的團隊文化，「他們建立了一個長期延續的文化與環境，他們的標準就是總冠軍，並清楚知道這代表什麼。這場比賽正好展現了這一點。」

▲▼勇士柯瑞、太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞率隊狂電太陽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA太陽勇士布克杜蘭特

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