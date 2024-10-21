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凱恩上演帽子戲法　拜仁慕尼黑4比0痛宰斯圖加特奪勝

▲凱恩。（圖／路透）

▲凱恩。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024德甲今天（21日）深夜迎來雙雄會師，由榜首拜仁慕尼黑在主場交手去年亞軍斯圖加特，拜仁靠著當家射手凱恩（Harry Kane）下半場光速完成帽子戲法的好表現下，最後就以4比0擊敗斯圖加特；憑藉著這場勝利，拜仁本賽季保持7戰不敗的姿態，持續坐穩德甲龍頭寶座的位置。

下半場第56分鐘，主場拜仁率先發動攻勢，基米希（Joshua Kimmich）持球後傳球給凱恩，後者甩開斯圖加特的防守球員，在距離球門25米處起腳射門成功破網得分，拜仁先馳得點取得1比0領先。

第60分鐘拜仁攻勢再起，穆勒（Thomas Müller）精準將球傳給前場凱恩，凱恩控制住球後，大力起腳將球狠狠射入網內，幫助球隊將比分改寫至2比0；第80分鐘拜仁帕利尼亞（João Palhinha）射門被撲出後球剛好落在凱恩腳下，凱恩輕鬆補進，拜仁慕尼黑領先優勢來到3比0。

「我們表現得很好，首個進球非常關鍵，打開了比賽的局面，我對自己始終充滿信心，這是前鋒的宿命；當你沒有進球時，總會被討論，」凱恩在提到進球感受時表示，「我現在感到非常開心，下半場我們加快了節奏，斯圖加特無法跟上我們。」

第89分鐘，替補上場的科芒（Kingsley Coman）接到穆勒的傳球，在斯圖加特後防禁區內做一個假動作後，將球巧妙的踢進遠角，4比0，錦上添花的進球也幫助拜仁慕尼黑最後就在安聯競技場完成這場大勝，憑藉著這場比賽，拜仁本賽季保持7戰不敗的姿態，持續坐穩德甲龍頭寶座的位置。

「我們必須保持耐心，不能讓對方打出反擊，我感覺我們可以更好地把握我們的機會，」賽後拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）說道，「斯圖加特是一支非常出色的球隊，這場比賽的表現非常好，上半場結束後，我們的目標是保持冷靜，我對這個結果非常滿意，我們贏了，可以稍微慶祝一下，然後準備迎戰巴塞隆納，我們會繼續在細節上不斷努力，提升自己。」

「總體來說，我們沒有讓斯圖加特發揮出他們的比賽水準，他們從一開始就決定大量進行長傳，這其實並不是他們的比賽風格，除了上半場的1次機會，他們沒有太多威脅，我們最後一擊時有些不夠精確，下半場我們很輕鬆的打進了幾個球，我們很努力，上半場控球時有些不夠精準，但整體方向是對的，」單場傳出兩次助攻的穆勒做出比賽總結。

關鍵字： 德甲足球拜仁慕尼黑凱恩穆勒

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