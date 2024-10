凱恩上演帽子戲法　拜仁慕尼黑4比0痛宰斯圖加特奪勝

▲凱恩。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024德甲今天(21日)深夜迎來雙雄會師,由榜首拜仁慕尼黑在主場交手去年亞軍斯圖加特,拜仁靠著當家射手凱恩(Harry Kane)下半場光速完成帽子戲法的好表現下,最後就以4比0擊敗斯圖加特;憑藉著這場勝利,拜仁本賽季保持7戰不敗的姿態,持續坐穩德甲龍頭寶座的位置。

下半場第56分鐘,主場拜仁率先發動攻勢,基米希(Joshua Kimmich)持球後傳球給凱恩,後者甩開斯圖加特的防守球員,在距離球門25米處起腳射門成功破網得分,拜仁先馳得點取得1比0領先。

i’ll never get tired of watching harry kane play pic.twitter.com/HpyrLaf7ZC

第60分鐘拜仁攻勢再起,穆勒(Thomas Müller)精準將球傳給前場凱恩,凱恩控制住球後,大力起腳將球狠狠射入網內,幫助球隊將比分改寫至2比0;第80分鐘拜仁帕利尼亞(João Palhinha)射門被撲出後球剛好落在凱恩腳下,凱恩輕鬆補進,拜仁慕尼黑領先優勢來到3比0。

「我們表現得很好,首個進球非常關鍵,打開了比賽的局面,我對自己始終充滿信心,這是前鋒的宿命;當你沒有進球時,總會被討論,」凱恩在提到進球感受時表示,「我現在感到非常開心,下半場我們加快了節奏,斯圖加特無法跟上我們。」

第89分鐘,替補上場的科芒(Kingsley Coman)接到穆勒的傳球,在斯圖加特後防禁區內做一個假動作後,將球巧妙的踢進遠角,4比0,錦上添花的進球也幫助拜仁慕尼黑最後就在安聯競技場完成這場大勝,憑藉著這場比賽,拜仁本賽季保持7戰不敗的姿態,持續坐穩德甲龍頭寶座的位置。

????????

A Bayern evening at Allianz Arena.

Bayern 4 - 0 VfB Stuttgart

Kane 57', 60', 80'

Coman 89'

Harry Kane hat-trick with 2 goals in three minutes; 8 goals and 4 assists from 8 matches

????????????????#bundesliga2024 #BayernMunich #vfbstuttgart #harrykane #KingsleyComan pic.twitter.com/Uc7NyXmDNW