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勇士3年12.5億續約22歲後場新星　穆迪熱身賽三分命中率近4成

▲▼勇士穆迪、保羅。（圖／CFP）

▲勇士後場新星穆迪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士趕在22日期限前與後場新星穆迪(Moses Moody)延長新秀合約，他所屬經紀公司Klutch Sports的執行長保羅(Rich Paul)向《ESPN》確認了此消息，據報導，雙方以3年3900萬美元(約12.5億台幣)的價碼續約。穆迪在熱身賽先發了3場，三分命中率達到39.4%，主帥柯爾(Steve Kerr)已預告他本季將扮演「重要角色」。

同屬2021梯次的首輪新秀庫明加(Jonathan Kuminga)、穆迪若沒在22日前與勇士延長新秀合約，兩人明年夏天就將成為「受限自由球員」。NBA資深記者記者費雪(Jake Fischer)近日披露，灣區與穆迪續約的可能性高過前場大物庫明加，在4冠神射湯普森(Klay Thompson)離隊後，穆迪有望填補這個關鍵角色。

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《ESPN》今早報導，勇士已與穆迪續約3年，價碼為3900萬美元(約12.5億台幣)。現年22歲的穆迪是2021年首輪第14順位新秀，正處於新秀合約最後1年，他上季出賽66場，場均上場17.5分鐘，能得8.1分、3籃板、0.6抄截和0.4火鍋，這些數據全寫下生涯新高。

▲▼勇士後場新星穆迪。（圖／路透）

▲勇士續約後場新星穆迪。（圖／路透）

穆迪在今年熱身賽獲得主帥柯爾重用，季前賽先發了3場，平均上場20分鐘，能砍15.5分，整體命中率45.6%，三分球命中率也飆高到39.4%，達成主帥上季結束後對他的期望，柯爾曾說希望看到他成為一名更具侵略性的射手。

穆迪在訓練營及熱身賽的表現，贏得柯爾的讚賞，「他打得很棒。他在很多方面都有了很大的進步。我們一直喜歡他的性格和工作態度，這是他打得最自信的時候。」

穆迪本季預計會扮演更重要的角色，不過柯爾也提出一個警告，「但其他很多人也是如此。我們每天都在討論，『怎麼讓這些人都上場呢？』因為他們都該上場。我要求他們全力以赴，這讓我們難以抉擇。」

▲▼勇士後場新星穆迪。（圖／路透）

▲穆迪熱身賽表現獲主帥肯定。（圖／路透）

隨隊記者史雷特(Anthony Slater)指出，穆迪與勇士簽下的3年合約為全額保障，「這讓他在未來4個賽季都在球隊的控制之下。本季他依然能被交易，但交易時送出的薪資為580萬美元，而加盟接收的薪資是1120萬美元，讓匹配薪資變得更加複雜。」

資深灣區記者川上提姆(Tim Kawakami)認為，勇士做了一個不錯的決定，但穆迪目前的角色有些不確定，「他是第9人？還是第10人？勇士相信保持價值，但如果他無法獲得固定的輪替時間，這情況可能會有點奇怪，或者這也許是雙方的默契。」

關鍵字： NBA勇士穆迪Moses Moody

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