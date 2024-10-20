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布銳克曼缺陣！陳懷安頂替先發送8助攻　海神退攻城獅本季首勝

▲▼海神陳懷安、攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲海神陳懷安。（圖／TPBL提供）

文／中央社

TPBL高雄全家海神今天繼續在主場迎戰來訪的新竹御嵿攻城獅，儘管主力控衛布銳克曼缺陣，但靠著洋將威勝攻下26分、13籃板帶領下，終場以93比79擊敗攻城獅，拿下本季首勝。

海神昨天在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新賽季首戰落敗，今天尋求首勝也調整陣容，主力控球後衛布銳克曼（Jason Brickman）因大腿不適，臨時改由陳懷安先發。

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攻城獅今天命中率欠佳，除了首節中段一度以12比11取得全場唯一1次的領先外，其餘都落後10分上下，半場結束以36比43落後海神。

易籃後，海神靠著陳懷安穿針引線活絡攻勢，反觀攻城獅進攻總是不連貫，只能眼睜睜看著海神帶走勝利。

▲▼海神陳懷安、攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

陳懷安全場雖僅6投1中拿下5分，但送出8次助攻另有6籃板。賽後他轉播單位訪問時表示，知道要先發的時候，自己很緊張也有點興奮，「但教練鼓勵我，只要按照平常訓練的發揮就好」。

陳懷安指出，球隊昨天落敗後，今天在團隊命中率以及籃板球都做得比較好，「我則是給自己60分的及格分數，希望接下來可以繼續發揮自己的功能」。

海神團隊籃板以47比38領先攻城獅，其中進攻籃板就占了16個，2次得分也以15比8領先攻城獅。

海神洋將威勝（Kaleb Wesson）連續2場比賽全隊得分最高。攻城獅以洋將克拉的20分最高，高國豪繳出15分、3籃板、3助攻、3抄截。

關鍵字： TPBL高雄全家海神新竹攻城獅布銳克曼陳懷安

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