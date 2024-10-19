王凱程傷後仍隨隊台灣大賽　平野惠一：需要他的應援

▲王凱程。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台灣大賽首戰今天在大巨蛋點燃戰火，中信兄弟王凱程季後因受傷缺陣，不過仍隨隊參與總冠軍戰。總教練平野惠一表示，「他一整年都非常努力，希望他以應援的角色，來參與台灣大賽。」王凱程也說，很感謝教練團給予這個機會，「滿感動的。」

王凱程今年繳出好表現，出賽43場累計40局，防禦率3.15，被視為最佳進步獎人選。不過9月19日對統一獅之戰，他在7局下僅丟4球後因肩膀緊繃含淚退場。

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回憶當時，王凱程直言，「那一場其實滿重要的，但我沒有盡到該做的任務，心情很複雜，畢竟很想幫助球隊，身體狀況卻不允許，有點不甘心。」

王凱程因傷錯過台灣大賽，昨天收到通知隨隊，「很感謝教練團讓我有這個機會，雖然無法上場幫助球隊，但在場下希望可以做到自己能做的事情，為球隊努力。」

平野惠一直言，王凱程今年整季都非常努力，投球方面上有很大貢獻，「希望他能以應援角色來參與總冠軍賽，藉此集結團隊力量拿到勝利。」

回顧今年表現，王凱程表示，其實有達成當初設定的40場目標，接下來休賽季也會持續加強不足之處，想辦法突破今年成績。

平野惠一首次執掌兵符就帶隊打進台灣大賽，他強調平常心，「今年最多就剩下7場比賽了，會好好珍惜每一場，每一球、每一個play，我知道這兩天會有很多球迷進場，我們會不辜負大家期望，我也會盡力幫助選手。」

