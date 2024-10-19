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台灣大賽首戰兩隊打線出爐　陳俊秀板凳、平野談取捨

▲▼許基宏、陳俊秀。（圖／中信兄弟提供）

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟與統一獅總冠軍系列賽首戰19日在台北大巨蛋登場。兄弟由洋投德保拉先發，對決對決統一獅古林睿煬，兩隊先發打線出爐。兄弟打線中選擇由許基宏先發一壘，陳俊秀在板凳待命，總教練平野惠一賽前表示，對於先發打線也考慮很久，選擇讓許基宏先上場也是有考量對戰數據。

許基宏本季對戰統一獅打擊率0.266，包括3發全壘打，生涯對古林睿煬23打數9安打，包括2轟，貢獻7分打點，不過今年對戰5打數只有1安。

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平野惠一賽前指出，選擇安排許基宏先發，是綜合考量，「一直到最後，對於打線上的安排，還是很猶豫，也持續和教練團討論。」至於實際原因為何，他先保密，「如果說出選的理由，策略可能會失效，這方面比較不好意思。」

他強調，雖然安排許基宏先發，陳俊秀還是會在板凳準備，「後半段可能會上場。」

德保拉本季20場先發，戰績10勝5敗，防禦率3.05；今年對獅隊5場，戰績2勝2敗，對戰防禦率4.40。

古林睿煬本季21場先發，戰績10勝2敗，防禦率1.66，也是本季聯盟防禦率王；今年對兄弟先發3場，戰績1勝1敗，對戰防禦率1.42。

兄弟先發打線
右外宋晟睿
中外岳政華
DH陳子豪
一壘許基宏
三壘王威晨
左外曾頌恩
游擊江坤宇
二壘岳東華
捕手高宇杰

統一獅先發打線
右外林佳緯
左外邱智呈
中外陳傑憲
一壘陳鏞基
三壘潘傑楷
指定胡金龍
捕手陳重羽
游擊陳聖平
二壘林祖傑

▲中信兄弟陳俊秀。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟陳俊秀。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 兄弟統一獅棒球洋投總冠軍中職台灣大賽許基宏陳俊秀

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