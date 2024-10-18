「跨欄美少女」張博雅全田賽摘金　達到明年亞錦賽參賽標準

▲「跨欄美少女」張博雅經過巴黎奧運的歷練，今年收穫滿滿。（圖／翻攝自IG／zby0403）

文／中央社

全國田徑錦標賽今天在花蓮縣立體育場進行首日賽事，地主好手「跨欄甜心」張博雅，在女子100公尺跨欄決賽以13秒23輕鬆摘金，並達到明年亞錦賽參賽標準。

長相甜美的張博雅，在決賽起跑後的第2個欄架就逐漸拉出領先差距，在沒有對手威脅下，輕鬆在今年最後一場比賽以13秒23的成績封后，並且達到明年韓國亞錦賽13秒55的參賽標準。

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張博雅在接受媒體訪問時指出，決賽的表現還是有點失誤，像是起跑動作不夠流暢，第7個欄架在收腿時也有撞到，都比較美中不足。

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang）

結束了今年賽季，張博雅認為自己收穫滿滿，「今年在欄架的成績相對穩定許多，就算狀況不好也都可以維持在13秒3左右，表示我的技術越來越純熟，而且還去了一趟巴黎奧運，明年的目標就放在突破13秒1。」

就讀台南市北門高中的小將易柏安則以13秒67獲得亞軍，讓女子100公尺欄架也有後起之秀。

▲張博雅。（圖／田徑協會資料照）

張博雅強調，中國、日本、韓國的女子100公尺跨欄競爭都很激烈，但台灣相對的強度就差很多，「所以看到後面有學妹成績提升上來，我也是很開心，這樣在國內比賽時才會更有競爭感。」

回到家鄉比賽，讓張博雅一直在找「緊張感」，她笑說：「自己從小就在這個場地訓練、比賽，對一切都非常的熟悉，因此自己賽前要找一些刺激感和緊張感，才能比較容易進入比賽的狀態。」