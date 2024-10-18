山本4.1局狂飆8K力壓大都會：目標前進世界大賽！

Yoshinobu Yamamoto, 94mph Fastball and 91mph Splitter, Individual Pitches + Overlay pic.twitter.com/45OhErzhJx — Rob Friedman (@PitchingNinja) October 18, 2024

記者王真魚／綜合報導

道奇隊投手山本由伸18日於國聯冠軍系列賽第4戰對大都會之戰先發，4.1局狂飆8次三振僅失2分，成功壓制對手，道奇在客場連贏2場，距離晉級世界大賽只差1勝。山本由伸賽後直呼，能贏下這場比賽非常開心，期待球隊明天再奪勝，前進世界大賽！

山本由伸此戰用了73球，僅被擊出4支安打，失2分，包括遭文托斯（Mark Vientos）擊出陽春砲，單場送出8次三振。

雖然在首局1出局後挨轟，山本由伸接下來連續三振4名打者，3局2分領先情況下，一度陷入1出局滿壘的危機，但最後製造二壘滾地球，守住了領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後，道奇靠著貝茲（Mookie Betts）的2分打點二壘安打擴大領先至3分。山本在第4局首次達成三上三下，5局續投面對首名打者投出觸身球，隨後三振大都會強打林多（Francisco Lindor），完成個人本場第8次三振，並將投球任務交給接替的菲利普斯（Evan Phillips）。

山本此戰用球73球，為目前季後賽登板最多球數。比賽開始時的氣溫僅有12度，他的最快球速降至96.2英里（約154.8公里），平均球速為95.0英里（約152.9公里），比以往慢了2英里左右（約3.2公里）。

儘管如此，山本仍然以本季最高的滑球使用率（19.2%，共14球）與對手周旋，展現堅韌的投球。

賽後，山本表示，「能夠贏下這場比賽我非常開心。今天雖然被打一發全壘打，但對方有很多具有長打能力的打者，因此我非常謹慎地控制球路。」

「我每次登板都感受到這真的是一次非常了不起的經驗，我會繼續努力，爭取投出更好的表現。希望明天全隊齊心再拿下一勝，進軍世界大賽。」山本說。

▲山本由伸。（圖／路透）