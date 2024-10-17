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12賽爭取使用大巨蛋包廂　體育局批遠雄不作為：將依法行政

▲▼台北大巨蛋3樓VIP包廂。（圖／翻攝自Facebook／臺北大巨蛋）

▲▼台北大巨蛋3樓VIP包廂。（圖／翻攝自Facebook／臺北大巨蛋）

記者歐建智／綜合報導

台北大巨蛋VIP包廂被質疑淪為「遠雄的私人招待所」，台北市體育局爭取釋出給世界12強棒球賽使用，批評遠雄消極不願作為，體育局表示，將依法行政，針對遠雄的配合度表現，納入未來大巨蛋營運績效評估中考核。

有關台北大巨蛋內18座VIP包廂屬場館既有設施，遠雄只願意於每場次提供活動主辦方2間包廂作為附加使用，而其餘16間包廂均由遠雄私自處置，引發臺北市議員質疑淪為「遠雄的私人招待所」。

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台北市體育局使用大巨蛋回饋檔期舉辦全國矚目的世界12強棒球賽，向遠雄合理爭取釋出包廂供中華民國棒球協會妥善運用，並希望遠雄提出公開透明的包廂租借制度，以杜絕外界對公共建設淪為財團私產疑慮，遺憾遠雄仍消極不願作為。

體育局表示，相關討論均有明確會議紀錄，體育局將依法行政，爭取確保市府及市民應享有的權益，另針對遠雄的配合度表現納入未來大巨蛋營運績效評估中考核。

▲▼台北大巨蛋3樓VIP包廂。（圖／翻攝自Facebook／臺北大巨蛋）

對於遠雄的作法，體育局表示，台北大巨蛋為BOT案，意即為民間參與「公共建設」，遺憾遠雄巨蛋公司汲汲追求獲利，而將應盡的維護管理與社會責任棄之於後。

體育局表示，從不干涉遠雄營運，但監督的公共建設須善盡督導之責，且基於保障公眾利益上，持續嚴格要求遠雄改善漏水等缺失、並請制定公開透明之VIP包廂租借方式，以符合全國人民對大巨蛋作為指標性公共建設之期待。

體育局保障大巨蛋場館安全、設施完善、合理運作的堅定立場決不退讓，也希望遠雄在升級場館空間規劃設計之前，能先積極妥善處理既有的場館漏水及現有硬體設備缺失，且在面對廣大民意關注問題上正面回應說明，才是保障所有入場觀眾最好使用體驗的根本之道。

關鍵字： 台北大巨蛋大巨蛋

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