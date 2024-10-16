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周天成12連勝王子維！挺進丹麥賽16強　力拚本季第3冠

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

文／中央社

台灣羽球一哥周天成今天在超級750系列丹麥羽球公開賽男單首輪登場，延續前一站奪冠氣勢，以21比18、21比12拍下自家人王子維，取得對戰12連勝，晉級男單16強。

世界排名第9的周天成今年初曾在泰國大師賽登頂，上週稱霸北極公開賽、奪得本季第2冠後，年終賽排名也重回首位。

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周天成本週轉戰丹麥羽球公開賽，男單首輪就與自家人王子維狹路相逢，兩人生涯11度在國際賽過招，周天成握有對戰全勝的優勢，但近3次碰頭，有2次上演3局大戰。

▲▼台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣「羽球王子」王子維。（圖／達志影像／美聯社）

周天成首局憑藉著犀利攻勢以及王子維回球出界，帶著11比8領先進入技術暫停，而王子維隨後展開反擊、並扳成16比16平手。 不過，周天成很快回穩，靠著搶網成功、快節奏打法再度超前，並以21比18收下首局。

次局周天成同樣占上風，儘管在12比6領先情況下，被王子維連得4分、追成2分差，但周天成隨即還以顏色，以一波7比0攻勢奠定勝基，最終以21比12迎接勝利。

周天成前進16強後，接下來將出戰中國的翁泓陽、韓國的全奕陳之間的贏家，繼續朝本季第3冠之路邁進。 其他台將部分，台灣女將宋碩芸女單首輪歷經3局大戰淘汰蘇格蘭選手吉爾摩（Kirsty Gilmour），與男單蘇力揚分頭搶下單打16強門票。

關鍵字： BWF羽球周天成丹麥賽

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