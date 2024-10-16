運動雲

>

2024全民運10／26~31屏東縣登場　金牌拳擊國手林郁婷領唱國歌

▲2024全民運動會10月26日至31日在屏東縣登場，林郁婷出席記者會 。（圖／屏東縣政府提供）

▲2024全民運動會10月26日至31日在屏東縣登場，林郁婷出席記者會 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024全民運動會將於10月26日至31日在屏東縣隆重登場，屏東縣長周春米今（16）日北上體育署主持全民運全國記者會，宣告屏東已做好萬全的準備，本屆33項比賽項目更是創下全民運史上競賽項目最多的紀錄，歡迎全國各地的選手與民眾來到屏東，綻放自己的榮光！奧運金牌林郁婷也將親臨現場為選手加油打氣，為全民會注入了滿滿的正能量。

▲2024全民運動會10月26日至31日在屏東縣登場，林郁婷出席記者會 。（圖／屏東縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2024全民運動會10月26日至31日在屏東縣登場，林郁婷出席記者會 。（圖／屏東縣政府提供）

全民運吉祥物「驕仔」帶領不同年齡層的民眾齊跳「綻放舞」，為記者會揭開序幕，展現運動不受年齡的限制，從9歲到99歲都能夠熱愛運動的全民運精神。

周春米表示，現在已經有很多單項競賽如火如荼展開，分佈屏東各地的36個競賽場地皆已整復完成，10月不僅是屏東的運動月也是全國的運動月，屆時將湧進超過1.3萬名隊職員到屏東大展身手，屏東將做最熱情的主人，誠摯邀請全國運動員與民眾到訪屏東。

周縣長說，2024全民運從1月到10月每個月都推出一項運動邀請屏東鄉親動起來，包括街舞、瑜珈、國術等各式各樣運動，讓運動的精神散播到縣內各個角落，而且不只在屏東推廣，籌備處在過去一個月內，精心安排各單項選手及吉祥物跑遍全國22個縣市，舉辦一系列快閃宣傳活動，推動全民參與全民運。

周縣長表示，開幕式於10月26日下午5時30分在屏東縣民公園盛大展開，屆時林郁婷也會出席領唱國歌；而林郁婷在奧運上的表現十分不簡單，不僅在高壓競賽中能將平常的實力展現，還得面對一些無情無理的打壓，但林郁婷展現堅毅的精神，值得所有運動員學習，也期待每位運動員在全民運的競技運動中發揮實力，在場上綻放自己的榮光。

林郁婷說，在訓練和比賽的過程中充滿挑戰，正是因為努力突破自我的過程，最終登上巴黎奧運五環殿堂頒獎台。她說：「比賽結果固然重要，但更重要的是追求競技成績的過程與成長。」堅持不懈是她努力的宗旨與目標，相信夢想是屬於堅持、勇敢追求的人，她也鼓勵所有參賽者：「要相信自己都可以自己想要的樣子，我們一起努力！」

會中，體育署副署長洪志昌、周春米縣長與林郁婷將一起把大會的SLOGAN「2024全民運在屏東」及主視覺LOGO貼在全台地圖上，象徵全民運動會即將在全台各地綻放光彩。

副署長洪志昌表示，在周縣長的帶領下，即使屏東經歷山陀兒颱風的侵襲，僅有少部分場地受到損壞，籌備會也已積極展開復健工作，全民運將如期舉行沒有受到任何影響，展現屏東縣政府對體育發展的用心及對全國運動員的重視，克服難關用心打造了一場融合文化與體育的精彩盛宴。

關鍵字： 2024全民運動會林郁婷屏東縣登場國歌

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

周天成北極賽封王後被藥檢　16日丹麥賽首輪碰「自家人」王子維

周天成北極賽封王後被藥檢　16日丹麥賽首輪碰「自家人」王子維

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

國聯MVP之爭！大谷翔平很喜歡林多　林多聽到回應：他的釘鞋很酷

國聯MVP之爭！大谷翔平很喜歡林多　林多聽到回應：他的釘鞋很酷

湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝　尼克也追過這位213公分長人

湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝　尼克也追過這位213公分長人

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

柯瑞後場搭檔3選1！梅爾頓獲高評價　勇士不組浪花兄弟2.0？

柯瑞後場搭檔3選1！梅爾頓獲高評價　勇士不組浪花兄弟2.0？

黑豹旗／志航贊助大溪高中都因學姐　林子玉：發揮小小力量

黑豹旗／志航贊助大溪高中都因學姐　林子玉：發揮小小力量

大谷翔平飛紐約都在睡　透露上次曾跟山本由伸在紐約外出用餐

大谷翔平飛紐約都在睡　透露上次曾跟山本由伸在紐約外出用餐

夢想家Formosa Sexy啦啦隊17人名單出爐　籃棒雙棲女神小珍奶入列

夢想家Formosa Sexy啦啦隊17人名單出爐　籃棒雙棲女神小珍奶入列

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

熱門新聞

周天成北極賽封王後被藥檢　16日丹麥賽首輪碰「自家人」王子維

黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

國聯MVP之爭！大谷翔平很喜歡林多　林多聽到回應：他的釘鞋很酷

湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝　尼克也追過這位213公分長人

河村勇輝「不看人傳球」紅遍全美　球迷：Yuki Magic！

佐佐木朗希挑戰大聯盟　美記者點出道奇機率大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1周天成被藥檢　丹麥賽首輪對王子維

2桃園黑豹旗遭扣倒　豪華球經團搶鏡

3大谷很喜歡林多　林多回應：他的釘鞋很酷

4湖人積極物色中鋒！潛在交易目標曝

5河村勇輝不看人傳球 球迷：Yuki Magic

最新新聞

1陳昫安秀3安　龍迷盼習得郭天信美技

2硬式棒球初體驗　丹鳳球員汲取經驗

3兄弟備戰總冠軍賽！周思齊：團隊優先

4全民運屏東縣登場　林郁婷領唱國歌

5睽違2個月出賽　安洗瑩緊張又開心

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳鏞基9局緊張到胃痛！　台灣大賽首映「金鏞連線」感動哽咽

統一獅挺進總冠軍賽信任主將　餅總：陳韻文關鍵救援抹去過去不佳

安打王邱智呈季後挑戰賽火燙7成　首闖台灣大賽既興奮又緊張

陳傑憲喊話隊友團結拚總冠軍　上次被兄弟橫掃相信大家沒忘

曝前6局讓暴力猿無安打關鍵　勝騎士遇亂流退場：相信牛棚

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366