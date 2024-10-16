2024全民運10／26~31屏東縣登場　金牌拳擊國手林郁婷領唱國歌

▲2024全民運動會10月26日至31日在屏東縣登場，林郁婷出席記者會 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024全民運動會將於10月26日至31日在屏東縣隆重登場，屏東縣長周春米今（16）日北上體育署主持全民運全國記者會，宣告屏東已做好萬全的準備，本屆33項比賽項目更是創下全民運史上競賽項目最多的紀錄，歡迎全國各地的選手與民眾來到屏東，綻放自己的榮光！奧運金牌林郁婷也將親臨現場為選手加油打氣，為全民會注入了滿滿的正能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全民運吉祥物「驕仔」帶領不同年齡層的民眾齊跳「綻放舞」，為記者會揭開序幕，展現運動不受年齡的限制，從9歲到99歲都能夠熱愛運動的全民運精神。

周春米表示，現在已經有很多單項競賽如火如荼展開，分佈屏東各地的36個競賽場地皆已整復完成，10月不僅是屏東的運動月也是全國的運動月，屆時將湧進超過1.3萬名隊職員到屏東大展身手，屏東將做最熱情的主人，誠摯邀請全國運動員與民眾到訪屏東。

周縣長說，2024全民運從1月到10月每個月都推出一項運動邀請屏東鄉親動起來，包括街舞、瑜珈、國術等各式各樣運動，讓運動的精神散播到縣內各個角落，而且不只在屏東推廣，籌備處在過去一個月內，精心安排各單項選手及吉祥物跑遍全國22個縣市，舉辦一系列快閃宣傳活動，推動全民參與全民運。

周縣長表示，開幕式於10月26日下午5時30分在屏東縣民公園盛大展開，屆時林郁婷也會出席領唱國歌；而林郁婷在奧運上的表現十分不簡單，不僅在高壓競賽中能將平常的實力展現，還得面對一些無情無理的打壓，但林郁婷展現堅毅的精神，值得所有運動員學習，也期待每位運動員在全民運的競技運動中發揮實力，在場上綻放自己的榮光。

林郁婷說，在訓練和比賽的過程中充滿挑戰，正是因為努力突破自我的過程，最終登上巴黎奧運五環殿堂頒獎台。她說：「比賽結果固然重要，但更重要的是追求競技成績的過程與成長。」堅持不懈是她努力的宗旨與目標，相信夢想是屬於堅持、勇敢追求的人，她也鼓勵所有參賽者：「要相信自己都可以自己想要的樣子，我們一起努力！」

會中，體育署副署長洪志昌、周春米縣長與林郁婷將一起把大會的SLOGAN「2024全民運在屏東」及主視覺LOGO貼在全台地圖上，象徵全民運動會即將在全台各地綻放光彩。

副署長洪志昌表示，在周縣長的帶領下，即使屏東經歷山陀兒颱風的侵襲，僅有少部分場地受到損壞，籌備會也已積極展開復健工作，全民運將如期舉行沒有受到任何影響，展現屏東縣政府對體育發展的用心及對全國運動員的重視，克服難關用心打造了一場融合文化與體育的精彩盛宴。