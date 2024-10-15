放棄個人獎項全力爭冠？費城MVP恩比德宣布：不會再打背靠背比賽

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人昨(14)日宣布當家一哥恩比德(Joel Embiid)因左膝傷勢狀況，不會在熱身賽登場，隨後他做出驚人的宣告，他告訴《ESPN》，「我剩餘職業生涯可能不會再打背靠背比賽了。」這麼做的原因是為了確保能在季後賽保持健康，「我已經在個人榮譽方面達成了一切，但還有一樣東西缺失，那就是贏得總冠軍。」

恩比德上季因膝蓋半月板傷勢只出賽39場，今夏他又代表美國男籃出征巴黎奧運，七六人昨日已宣布由於「負荷管理」，這位MVP長人不會在熱身賽登場。自2014年以探花之姿進入NBA，恩比德飽受傷病所苦，單季從未出賽超過70場。

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為了爭奪總冠軍，恩比德與七六人共同做出一個驚人決定，他告訴《ESPN》，「如果要我猜測，我剩餘職業生涯可能不會再打背靠背比賽了。」原因很簡單，他希望透過在例行賽適度「休養」，確保能健康面對高強度的季後賽。

▲七六人長人恩比德。（圖／CFP）

費城今夏砸重金網羅頂尖搖擺人喬治(Paul George)，增加另一個進攻選擇，並與卓拉蒙德(Andre Drummond)重聚，他將擔任恩比德的替補。另外，也補進射手馬丁(Caleb Martin)、戈登(Eric Gordon)等，提升板凳深度。不過喬治今日在熱身賽傷了左膝，傷勢嚴重程度有待進一步檢查才能確認，成了另一隱憂。

上個賽季，恩比德在場上時，七六人每100回合得分比他不在場上時多了5.9分。在「大帝」因膝受缺陣28場之前，費城在東區名列第5，他掛傷號後，七六人戰績迅速下滑，透過附加賽才取得分區第7種子。

費城本季有15場「背靠背」比賽，若恩比德全數休戰，他本季最多出賽場次為67場，非常接近聯盟規定的競爭個人獎項最少出賽場次門檻65。這意味著「大帝」新賽季恐怕很難角逐年度MVP、最佳防守球員或最佳陣容，但他一點也不在意，「我已經在個人榮譽方面達成了一切，但還有一樣東西缺失，那就是贏得總冠軍。」

▲七六人長人恩比德。（圖／CFP）