勒威林國際賽初登板就進球　德國1比0退荷蘭闖歐國聯8強

▲勒威林（Jamie Leweling）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯C組第四輪賽事由德國主場交手荷蘭，德國靠著中場小將勒威林（Jamie Leweling）國際賽首秀就攻進致勝球的好表現下，以1比0在安聯競技場力克荷蘭，成功晉級歐國聯八強。

No one was more hyped for Jamie Leweling's first international goal than Antonio Rüdiger pic.twitter.com/C0LPXPVv7c [廣告]請繼續往下閱讀... October 14, 2024

勒威林是德國本場比賽兩名國際賽初登板的球員之一，他在開賽第2分鐘就將球射入網內，但因越位被判無效；第64分鐘勒威林把握再一次的機會成功破門，當時荷蘭防線沒能處理好德國角球攻勢，勒威林將球射入球門上角，德國1比0領先，直至完場。

1-0 Germany.



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「上半場我們表現得非常好，」德國主帥納格斯曼（Julian Nagelsmann）賽後受訪時說道，「下半場對手調整了戰術，而我們的防守沒有那麼好，但我們完全配得上這場勝利，我們現在希望贏下剩下的比賽，我們想要在成績上保持穩定性。」

「今天早上我發現自己要先發了，當然我很緊張，但這是足球，11對11，在球場上時緊張感消失了，我很高興，」勒威林談到他國際賽初登場時表示，而關於他為什麼選擇代表德國而不是他父親的祖國加納時，勒為林則說，「很簡單，因為我在這裡出生長大，我是德國人。」

Jamie Leweling on his Germany debut: "I found out this morning that I was starting. Of course I was nervous. But in the end it's football, 11 against 11. On the pitch the nervousness was gone. I'm very happy."



On why he chose to represent Germany over Ghana, his father's home… pic.twitter.com/tioe4WthpT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 14, 2024



客隊荷蘭方面在今天的進攻端則乏善可陳，直到第77分鐘才出現有效進攻，西蒙斯（Xavi Simons）的射門擊中球門橫樑後彈出險些進球，隨後米特爾施泰特（Maximilian Mittelstädt）一次射門也打中球門柱，但無奈還是沒能進球，掛蛋至完場。

「我對我們的表現不滿意，」荷蘭總教練科曼（Ronald Koeman）表示，「德國隊表現更好、更快且身體對抗更強。他們創造了更多機會，我們在中場丟失了太多球，後防撤得太多，這並不在計劃中，我們的計劃是從右路前壓，但這並沒有發生。」

值得一提的是，與致勝功臣勒威林一樣，另一位首次代表德國出場的34歲門將鮑曼（Oliver Baumann）也做出了關鍵貢獻，他在第90分鐘時撲出馬倫（Donyell Malen）的強勁射門，力保球隊領先優勢。