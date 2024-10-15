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勒威林國際賽初登板就進球　德國1比0退荷蘭闖歐國聯8強

▲勒威林（Jamie Leweling）。（圖／路透）

▲勒威林（Jamie Leweling）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯C組第四輪賽事由德國主場交手荷蘭，德國靠著中場小將勒威林（Jamie Leweling）國際賽首秀就攻進致勝球的好表現下，以1比0在安聯競技場力克荷蘭，成功晉級歐國聯八強。

勒威林是德國本場比賽兩名國際賽初登板的球員之一，他在開賽第2分鐘就將球射入網內，但因越位被判無效；第64分鐘勒威林把握再一次的機會成功破門，當時荷蘭防線沒能處理好德國角球攻勢，勒威林將球射入球門上角，德國1比0領先，直至完場。

「上半場我們表現得非常好，」德國主帥納格斯曼（Julian Nagelsmann）賽後受訪時說道，「下半場對手調整了戰術，而我們的防守沒有那麼好，但我們完全配得上這場勝利，我們現在希望贏下剩下的比賽，我們想要在成績上保持穩定性。」

「今天早上我發現自己要先發了，當然我很緊張，但這是足球，11對11，在球場上時緊張感消失了，我很高興，」勒威林談到他國際賽初登場時表示，而關於他為什麼選擇代表德國而不是他父親的祖國加納時，勒為林則說，「很簡單，因為我在這裡出生長大，我是德國人。」


客隊荷蘭方面在今天的進攻端則乏善可陳，直到第77分鐘才出現有效進攻，西蒙斯（Xavi Simons）的射門擊中球門橫樑後彈出險些進球，隨後米特爾施泰特（Maximilian Mittelstädt）一次射門也打中球門柱，但無奈還是沒能進球，掛蛋至完場。

「我對我們的表現不滿意，」荷蘭總教練科曼（Ronald Koeman）表示，「德國隊表現更好、更快且身體對抗更強。他們創造了更多機會，我們在中場丟失了太多球，後防撤得太多，這並不在計劃中，我們的計劃是從右路前壓，但這並沒有發生。」

值得一提的是，與致勝功臣勒威林一樣，另一位首次代表德國出場的34歲門將鮑曼（Oliver Baumann）也做出了關鍵貢獻，他在第90分鐘時撲出馬倫（Donyell Malen）的強勁射門，力保球隊領先優勢。

關鍵字： 足球歐國聯德國荷蘭勒威林

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