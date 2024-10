勒威林國際賽初登板就進球　德國1比0退荷蘭闖歐國聯8強

▲勒威林(Jamie Leweling)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年歐國聯C組第四輪賽事由德國主場交手荷蘭,德國靠著中場小將勒威林(Jamie Leweling)國際賽首秀就攻進致勝球的好表現下,以1比0在安聯競技場力克荷蘭,成功晉級歐國聯八強。

勒威林是德國本場比賽兩名國際賽初登板的球員之一,他在開賽第2分鐘就將球射入網內,但因越位被判無效;第64分鐘勒威林把握再一次的機會成功破門,當時荷蘭防線沒能處理好德國角球攻勢,勒威林將球射入球門上角,德國1比0領先,直至完場。

1-0 Germany. THEY HAVE TAKEN THE LEAD THANKS TO AN UNREAL STRIKE BY JAMIE LEWELING!!!!!! INCREDIBLE SCENES AT THE ALLIANZ ARENA!!!!!!!!!! https://t.co/wBUeym5gAm pic.twitter.com/2lz0Y6iK1n

「上半場我們表現得非常好,」德國主帥納格斯曼(Julian Nagelsmann)賽後受訪時說道,「下半場對手調整了戰術,而我們的防守沒有那麼好,但我們完全配得上這場勝利,我們現在希望贏下剩下的比賽,我們想要在成績上保持穩定性。」

「今天早上我發現自己要先發了,當然我很緊張,但這是足球,11對11,在球場上時緊張感消失了,我很高興,」勒威林談到他國際賽初登場時表示,而關於他為什麼選擇代表德國而不是他父親的祖國加納時,勒為林則說,「很簡單,因為我在這裡出生長大,我是德國人。」

Jamie Leweling on his Germany debut: "I found out this morning that I was starting. Of course I was nervous. But in the end it's football, 11 against 11. On the pitch the nervousness was gone. I'm very happy."



On why he chose to represent Germany over Ghana, his father's home… pic.twitter.com/tioe4WthpT