巨星助陣！泰勒絲攜男友現身美聯冠軍戰　洋基主場迎戰守護者

Travis Kelce and Taylor Swift are at Yankee Stadium supporting the Cleveland Guardians in tonight's ALCS game.pic.twitter.com/vFdIgkO07K — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 15, 2024

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟美國聯盟冠軍系列賽首戰今晚（美國時間）在紐約洋基球場開打，洋基隊主場迎戰守護者。國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）和美式足球明星男友凱爾西（Travis Kelce） 現身助陣。

這對備受矚目的情侶最近於10月11日和12日在紐約市現身。根據外媒報導，目前正值凱爾西所屬的堪薩斯城酋長隊（本賽季尚未嘗敗績）的休息周。

泰勒絲則在為周五的演唱會做準備，這將是她結束兩個月休息後，「時代巡迴演唱會」的最後一站。她此次的紐約之行也引發了粉絲對其新專輯發行的猜測。

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值得一提的是，克里夫蘭出身的凱爾西曾多次表示對守護者隊的支持。今年他還在守護者隊對堪薩斯城皇家隊的比賽中擔任開球嘉賓，雖然他的表現頗具喜劇效果，導致投手比伯（Shane Bieber）和吉祥物四處逃竄。

這對情侶的出席並非首次引起轟動。上個月，他們與另一美式足球員馬霍姆斯 (Patrick Mahomes)夫婦一同觀看美國網球公開賽男子決賽。此外，泰勒絲本賽季已多次現身酋長隊比賽現場，包括在第5周的比賽，凱爾西創下本賽季單場9次接球、推進70碼的佳績。

▲國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）和美式足球明星男友凱爾西（Travis Kelce） 現身助陣 。（圖／截自X）