洋基公布G1先發人選！布恩力挺羅丹　美聯冠軍賽領軍出戰守護者

▲羅丹（Carlos Rodon）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洋基明天於主場與守護者進行美聯冠軍賽G1，洋基總教練布恩（Aaron Boone）宣布將羅丹（Carlos Rodón）打頭陣。

羅丹在美聯分區系列賽第二戰中表現不佳，僅投3又2/3局，終場球隊以2-4落敗。不過，布恩對羅丹仍然充滿信心，「我認為他現在狀態很好，投球很出色。」相信他經歷第一場季後賽後，體驗過這些情緒，並累積些經驗，對下一次比賽會有幫助。

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洋基隊今年對守護者隊的戰績為4勝2敗，顯示出一定優勢。不過，羅丹還沒有面對過守護者隊。在他效力白襪隊和巨人隊期間（2015-2022年），對克里夫蘭隊（守護者隊前身）的戰績是8勝5敗，防禦率2.81，出賽21場（其中19場先發）。

面對即將到來的挑戰，羅丹展現信心又充滿期待。他稱守護者隊的打線「令人生畏」，特別提到了拉米瑞茲（Jose Ramirez）和關（Steven Kwan）等球員，「我期待再次站上投手丘，感受氣氛，並盡我所能幫助球隊贏得比賽。」

洋基隊已經安排好接下來幾場比賽的先發投手。柯爾（Gerrit Cole ）將擔任第2場先發投手，施密特（Clarke Schmidt ）和吉爾（Luis Gil ）分別扛第3戰、第4戰。如果系列賽進行到第5場，羅丹可能再次出戰。

