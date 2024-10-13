運動雲

>

中信特攻打贏8人應戰新北國王　林書豪只打半場狀況曝

▲▼中信特攻熱身賽擊敗新北國王，林書豪。（圖／TPBL提供）

▲中信特攻熱身賽擊敗新北國王。（圖／TPBL提供）

文／中央社

新北中信特攻今天在台灣職業籃球大聯盟TPBL熱身賽，以85比77擊敗新北國王，贏得「新北內戰」，面對即將到來的開幕戰，總教練李逸驊希望球員再修正觀念。

同屬新北市冠名的國王、特攻在TPBL熱身賽正面交鋒，其中特攻在洋將葛瑞飛（Bryan Griffin）單場24分、15籃板的帶領下，擺脫第4節一度落後的劣勢，最後以8分之差力退由林書豪領軍的國王，贏得這場新北內戰的勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李逸驊賽後接受媒體聯訪時表示，陣中很多洋將主打歐式球風，因此在場上比較客氣，常常空擋沒有選擇出手，因此在經過溝通後，獲得不錯效果，「可能他們在歐洲不算主力攻擊手，所以來到亞洲會變得太客氣，但其實他們實力很強，只要觀念修正一下，應該會愈來愈好」。

▲▼中信特攻熱身賽擊敗新北國王，林書豪。（圖／TPBL提供）

▲中信特攻熱身賽擊敗新北國王。（圖／TPBL提供）

TPBL開幕戰將在19日於台中洲際迷你蛋舉行，由特攻作客福爾摩沙夢想家，葛瑞飛自評狀況非常好，藉由每場比賽不斷調整，加上隊友給予他很多幫助，經常鼓勵他拿到球要勇於出手，「希望我們把今天的勝利當作開頭，在未來拿下更多勝利。」

至於飽受傷兵困擾的國王，此役僅啟用8名球員，尤其當家球星林書豪只上場17分鐘，而且下半場完全沒有上陣，總教練萊恩（Ryan Marchand）坦言，不希望讓球員打這麼多時間，但這真的是現階段可以上場的球員人數，他並提到林書豪沒有什麼太嚴重的情況，「下週（例行賽）應該是沒問題。」

▲▼中信特攻熱身賽擊敗新北國王，林書豪。（圖／TPBL提供）

▲新北國王林書豪（右）。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL新北國王林書豪中信特攻

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

斥資逾億元整修！悍將新莊主場將成台灣首見「混合草皮球場」

斥資逾億元整修！悍將新莊主場將成台灣首見「混合草皮球場」

樂天季後賽回主場12520人進場　大老闆澄清轉賣傳聞

樂天季後賽回主場12520人進場　大老闆澄清轉賣傳聞

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

韓職樂天巨人官宣明年春訓移師台南亞太球場　團長談兩大優勢

韓職樂天巨人官宣明年春訓移師台南亞太球場　團長談兩大優勢

兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

不當國防部長了！張育成菜鳥變裝：叫我章魚成　笑稱想剪頭髮

不當國防部長了！張育成菜鳥變裝：叫我章魚成　笑稱想剪頭髮

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

熱門新聞

斥資逾億元整修！悍將新莊主場將成台灣首見「混合草皮球場」

樂天季後賽回主場12520人進場　大老闆澄清轉賣傳聞

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場

2樂天12520人進場　大老闆澄清賣

3遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋

4女記者華森「濕身」網：給她護髮費

5林昀儒晉亞錦賽8強　與張本智和爭4強

最新新聞

1樂天太會打　餅總談G3：洗澡回家

2高錦瑋33分10助攻比下高國豪

3特攻打贏8人應戰國王　林書豪只打半場

4樂天17比1勝　寫季後賽最大分差

5樂天12520人進場　大老闆澄清賣

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366