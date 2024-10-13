中信特攻打贏8人應戰新北國王　林書豪只打半場狀況曝

▲中信特攻熱身賽擊敗新北國王。（圖／TPBL提供）

文／中央社

新北中信特攻今天在台灣職業籃球大聯盟TPBL熱身賽，以85比77擊敗新北國王，贏得「新北內戰」，面對即將到來的開幕戰，總教練李逸驊希望球員再修正觀念。

同屬新北市冠名的國王、特攻在TPBL熱身賽正面交鋒，其中特攻在洋將葛瑞飛（Bryan Griffin）單場24分、15籃板的帶領下，擺脫第4節一度落後的劣勢，最後以8分之差力退由林書豪領軍的國王，贏得這場新北內戰的勝利。

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李逸驊賽後接受媒體聯訪時表示，陣中很多洋將主打歐式球風，因此在場上比較客氣，常常空擋沒有選擇出手，因此在經過溝通後，獲得不錯效果，「可能他們在歐洲不算主力攻擊手，所以來到亞洲會變得太客氣，但其實他們實力很強，只要觀念修正一下，應該會愈來愈好」。

▲中信特攻熱身賽擊敗新北國王。（圖／TPBL提供）

TPBL開幕戰將在19日於台中洲際迷你蛋舉行，由特攻作客福爾摩沙夢想家，葛瑞飛自評狀況非常好，藉由每場比賽不斷調整，加上隊友給予他很多幫助，經常鼓勵他拿到球要勇於出手，「希望我們把今天的勝利當作開頭，在未來拿下更多勝利。」

至於飽受傷兵困擾的國王，此役僅啟用8名球員，尤其當家球星林書豪只上場17分鐘，而且下半場完全沒有上陣，總教練萊恩（Ryan Marchand）坦言，不希望讓球員打這麼多時間，但這真的是現階段可以上場的球員人數，他並提到林書豪沒有什麼太嚴重的情況，「下週（例行賽）應該是沒問題。」

▲新北國王林書豪（右）。（圖／TPBL提供）