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富邦悍將斥資逾億元整修新莊主場　台灣首見天然人工草皮混合球場

▲▼富邦悍將新莊球場。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將新莊球場。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將新莊球場。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將宣布將斥資超過1億元對新莊球場進行全面翻新，這項大規模的改造工程包含五大方向，預計將為球員和球迷帶來全新的比賽體驗。

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此次改造的五大方向包括：界外區更換人工草皮、外野地坪整修及觀眾席座椅更新、內野看台防漏工程、照明系統更新，以及廣場地坪整修。其中最引人注目的是球場將成為台灣首個天然與人工草皮混合的棒球場。

對於草皮與座位的改造，陳昭如解釋道，內野本壘後方和一、三壘界外區改成人工草皮。由於新北的天氣條件使得春訓期間草皮養護一直是個挑戰，因此決定採用這種創新的方式。

陳昭如透露，這次改造參考了日本甲子園球場的模式，該球場全年在阪神虎和日本高中大賽，使用量也很大，所以有相同做法，避免草皮損耗。「我們的草皮都將採用大巨蛋規格的捲草皮。」外野座椅也將進行翻新，她特別提到，「外野椅子將採用『富邦藍』為主色調。」

關於工程進度，陳昭如表示，「發包和設計都已完成，下週就會開始動工。我們預計在2月底前完工。」

在照明系統方面，燈柱將從傳統燈泡全面更換為LED，以實現節能減碳的目標。除了球場內部，陳昭如提到球場外的廣場也將進行翻新。陳昭如對新北市政府和中央政府的協助表示感謝，強調整個工程預算超過1億元，體現了各方對棒球運動的支持。

關鍵字： 富邦悍將新莊球場翻新工程草皮改造球場升級

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