喬丹祝賀「半人半神」入選名人堂　卡特曾將明星賽先發禮讓給他

記者游郁香/綜合報導

有「半人半神」稱號的飛人卡特(Vince Carter)即將進入籃球名人堂,在入選儀式舉辦前夕,「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)親自獻上祝福,他擁抱同樣來自北卡羅來納大學的卡特。值得一提的是,卡特曾在2003年全明星賽,將自己的先發位置讓給喬丹,兩人共享了特別的時刻。

Vince Carter receives his Hall of Fame jacket and ring! Watch the #24HoopClass enshrinement, tomorrow at 6:00pm/et on NBA TV! pic.twitter.com/JjUB2ofF68

卡特是13名進入2024年籃球名人堂的成員之一,他的NBA生涯始於1998年,該年他以首輪第5順位被勇士選中,隨後被交易到暴龍,他在多倫多確立了自己在籃壇的明星地位。他曾8度入選全明星賽,以強大的運動能力和華麗的灌籃而聞名。

▲「半人半神」卡特入選2024年籃球名人堂。(圖/達志影像/美聯社)

卡特不僅在2000年灌籃大賽贏得冠軍,他更在該年的雪梨奧運完成史上最著名的灌籃之一,他飛過7呎2吋(約218公分)的法國長人維斯(Frederic Weis)暴扣,這個灌籃被稱為「死亡之扣」。

在卡特進入籃球名人堂前夕,「籃球之神」喬丹親自獻上祝福,他與卡特深深相擁,「恭喜你,兄弟。」

▲暴龍將退休卡特的15號球衣。(圖/達志影像/美聯社)

同樣來自北卡羅來納大學的兩人,曾在2003年全明星賽共享特別的時刻,該年的全明星賽在亞特蘭大舉行,那是喬丹生涯最後一次參加全明星賽,當時效力巫師的他被選為全明星賽替補,不過最終卡特將自己的先發位置禮讓給喬丹,讓這位史上最佳球員能在全明星賽中「最後一次閃耀」。

“To me that’s what I felt was the right thing to do.”



Vince Carter recalls the moment in 2003 where he gave Michael Jordan his starting spot in the final NBA All-Star Game of MJ’s career. #NBA75 pic.twitter.com/9ZjRFZIpVn