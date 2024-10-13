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喬丹祝賀「半人半神」入選名人堂　卡特曾將明星賽先發禮讓給他

記者游郁香／綜合報導

有「半人半神」稱號的飛人卡特(Vince Carter)即將進入籃球名人堂，在入選儀式舉辦前夕，「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)親自獻上祝福，他擁抱同樣來自北卡羅來納大學的卡特。值得一提的是，卡特曾在2003年全明星賽，將自己的先發位置讓給喬丹，兩人共享了特別的時刻。

卡特是13名進入2024年籃球名人堂的成員之一，他的NBA生涯始於1998年，該年他以首輪第5順位被勇士選中，隨後被交易到暴龍，他在多倫多確立了自己在籃壇的明星地位。他曾8度入選全明星賽，以強大的運動能力和華麗的灌籃而聞名。

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▲▼「半人半神」卡特、活塞傳奇畢拉普斯和「Logo爺」衛斯特入選2024年籃球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲「半人半神」卡特入選2024年籃球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

卡特不僅在2000年灌籃大賽贏得冠軍，他更在該年的雪梨奧運完成史上最著名的灌籃之一，他飛過7呎2吋(約218公分)的法國長人維斯(Frederic Weis)暴扣，這個灌籃被稱為「死亡之扣」。

在卡特進入籃球名人堂前夕，「籃球之神」喬丹親自獻上祝福，他與卡特深深相擁，「恭喜你，兄弟。」

▲▼暴龍將退休卡特的15號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍將退休卡特的15號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

同樣來自北卡羅來納大學的兩人，曾在2003年全明星賽共享特別的時刻，該年的全明星賽在亞特蘭大舉行，那是喬丹生涯最後一次參加全明星賽，當時效力巫師的他被選為全明星賽替補，不過最終卡特將自己的先發位置禮讓給喬丹，讓這位史上最佳球員能在全明星賽中「最後一次閃耀」。

卡特2年前受訪時曾直言，「對我來說，這是我覺得應該做的事情。去找本人，給他那個位置。當我這麼做時，Michael告訴我不要這樣做。他說，『不，你贏得了這個位置。你去吧。』我說，『Michael，你聽我說，我今晚不會走上球場擔任先發而你坐在板凳上。』」

▲▼暴龍將退休卡特的15號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特以華麗的灌籃聞名。（圖／達志影像／美聯社）

喬丹在卡特生涯早期給他不少建議，告訴他如何應對伴隨著他的天賦而來的壓力。卡特曾在接受《紐約郵報》訪問時提到，「有趣的是，當全明星賽的這件事發生時，他們試圖炒作我們兩個第一次對決的話題。他只把我拉到一邊說，『嘿，做你自己，做你該做的事。其他的一切都會自己解決。』他走過來對我說了這些話，這真是太棒了。」

關鍵字： NBA暴龍卡特喬丹名人堂

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