運動雲

>

超過1000天沒上場！球哥預計打2場熱身賽　3季只打35場領19億

▲公牛「球哥」博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛「球哥」博爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2017年榜眼「球哥」博爾(Lonzo Ball)自2022年1月14日傷退後，前後動了3次膝蓋手術，連2季宣告報銷，已經消失在NBA賽場超過1000天，不過他近日在播客節目上透露，預計會打兩場季前熱身賽，《NBC體育》推估他可能在15日作客公鹿或17日回主場迎戰灰狼時正式回歸。

現年26歲的「球哥」2021年簽下一紙4年8000萬美元(約25.8億台幣)的合約，未料2021-22賽季出賽35場就報銷，自2022年1月14日傷退後，就此消失在NBA賽場，期間他動了3次膝蓋手術，其中2023年3月進行了「軟骨替換手術」，至今沒有球員能從這種手術中復出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼公牛球哥博爾。（圖／路透）

▲公牛博爾。（圖／路透）

已經消失在NBA賽場超過1000天的「球哥」，近日在播客節目上帶來好消息，他預計打兩場熱身賽，《NBC體育》推估他可能在15日作客公鹿或17日回主場迎戰灰狼時正式回歸。

根據公牛球團的消息，「球哥」在訓練營與熱身賽期間，參與了5對5對抗訓練。若他本季能健康歸隊，他所扮演的角色可能會受到限制，因為球隊已有其他控球手，如今夏透過交易入隊的吉迪(Josh Giddey)、懷特(Coby White)等。

「球哥」今夏執行了新賽季價值2140萬美元(約6.9億台幣)的球員選項，他近3季合計只打了35場比賽，照領近5900萬美元(約19億台幣)的薪水，等於打1場就賺168.5萬美元(約5400萬台幣)。

▲▼公牛迪羅臣、球哥博爾。（圖／CFP）

▲公牛博爾。（圖／CFP）

關鍵字： NBA公牛球哥博爾Lonzo Ball

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

韓職樂天巨人官宣明年春訓移師台南亞太球場　團長談兩大優勢

韓職樂天巨人官宣明年春訓移師台南亞太球場　團長談兩大優勢

千賀滉大避談對付大谷翔平策略　國聯冠軍戰G1日本對決成焦點

千賀滉大避談對付大谷翔平策略　國聯冠軍戰G1日本對決成焦點

山本由伸曝與赫南德茲喝咖啡談心兩小時　大谷翔平也給很多鼓勵

山本由伸曝與赫南德茲喝咖啡談心兩小時　大谷翔平也給很多鼓勵

樂天9局落後1分沒短打　古久保透露戰術想法

樂天9局落後1分沒短打　古久保透露戰術想法

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

熱門新聞

出賽57場領34億遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋：很不尊重人

又濕身了！女記者華森香檳浴中敬業採訪　網：道奇應給她護髮費

史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒　太陽猛將「絕不放棄」逗笑球迷

林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

兒時夢想成真！湯瑪斯滿貫砲　守護者睽違8年闖美聯冠軍戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭酸「薪水小偷」　西蒙斯怒解釋

2女記者華森「濕身」網：給她護髮費

3NBA史詩級爭球？兩人倒地僵持30秒

4林昀儒晉亞錦賽8強　與張本智和爭4強

5自己的錯自己救　林佳緯：我問題

最新新聞

1道奇最多勝投手史東將動手術下季報銷

2多明尼加生力軍　獅洋投裴瑞茲入選

3球哥回來了！預計打2場熱身賽

4大谷對達比修9支0　道奇教頭分析

5女記者華森「濕身」網：給她護髮費

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林智平東山再起獎喜極而泣　感恩陳瑞振督促「好好練球」

不學山本由伸　曾家輝首勝入袋：沒想過投這麼長

中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

記取去年失敗經驗　古林睿煬好投：每局當最後一局

感動生涯首座單場MVP　劉貴元：有點不真實

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366