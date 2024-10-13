超過1000天沒上場！球哥預計打2場熱身賽　3季只打35場領19億

▲公牛「球哥」博爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2017年榜眼「球哥」博爾(Lonzo Ball)自2022年1月14日傷退後，前後動了3次膝蓋手術，連2季宣告報銷，已經消失在NBA賽場超過1000天，不過他近日在播客節目上透露，預計會打兩場季前熱身賽，《NBC體育》推估他可能在15日作客公鹿或17日回主場迎戰灰狼時正式回歸。

現年26歲的「球哥」2021年簽下一紙4年8000萬美元(約25.8億台幣)的合約，未料2021-22賽季出賽35場就報銷，自2022年1月14日傷退後，就此消失在NBA賽場，期間他動了3次膝蓋手術，其中2023年3月進行了「軟骨替換手術」，至今沒有球員能從這種手術中復出。

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▲公牛博爾。（圖／路透）

已經消失在NBA賽場超過1000天的「球哥」，近日在播客節目上帶來好消息，他預計打兩場熱身賽，《NBC體育》推估他可能在15日作客公鹿或17日回主場迎戰灰狼時正式回歸。

根據公牛球團的消息，「球哥」在訓練營與熱身賽期間，參與了5對5對抗訓練。若他本季能健康歸隊，他所扮演的角色可能會受到限制，因為球隊已有其他控球手，如今夏透過交易入隊的吉迪(Josh Giddey)、懷特(Coby White)等。

「球哥」今夏執行了新賽季價值2140萬美元(約6.9億台幣)的球員選項，他近3季合計只打了35場比賽，照領近5900萬美元(約19億台幣)的薪水，等於打1場就賺168.5萬美元(約5400萬台幣)。

▲公牛博爾。（圖／CFP）