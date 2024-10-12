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林昀儒3比2逆轉晉級亞錦賽8強　將與張本智和爭4強

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥林昀儒晚間在亞洲桌球錦標賽16強賽登場，面對印度選手烏特帕爾巴伊(Shah Manush Utpalbhai)，前3局1比2落後，所幸接下來以11比5、11比8連趕2局，終場以3比2逆轉晉級8強，將與日本「怪物少年」張本智和爭搶4強門票。

林昀儒今日下午先在男單32強賽以3比0擊退中國21歲新星向鵬，接著與馮翊新攜手出戰男雙9到16排名賽，強碰南韓組合張禹珍、趙大成，以11比8、11比9連拿2局聽牌，可惜隨後以8比11、9比11、6比11連掉3局，最終2比3落敗。

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世界第11的林昀儒晚間換出戰男單16強賽，面對世界第115的印度選手烏特帕爾巴伊，雙方首局就激戰，小林同學以14比12先馳得點，接下2局卻突然斷電，以6比11、7比11讓出，還好第4局及時回穩，以11比5將戰線延長到第5局，決勝局再以11比8勝出，3比2挺進男單8強，稍晚要與世界第9的日本一哥張本智和爭搶4強門票。

林昀儒和張本智和過去共交手過7次，以2勝5敗居下風，不過最近一次在巴黎奧運男團8強對決，小林同學3比2勝出。

關鍵字： 桌球亞錦賽林昀儒日本張本智和

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