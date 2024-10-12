影／大谷翔平嗨翻！香檳浴中亂入山本由伸訪問喊「耶！」

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇12日（台灣時間）在國聯分區系列賽G5勝出，山本由伸5局無失分好投獲得雙轟相挺，大谷翔平4打數熄火挨3K。賽後，他們與隊友一起慶祝團隊勝利，還在山本由伸受訪時狂噴香檳。

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道奇以2比0獲勝確定晉級賽後，大谷翔平和山本由伸都換上聯盟冠軍系列賽紀念的黑色T恤和帽子，紛紛與隊友相擁慶祝榮耀時刻，臉上露出滿足的神情。全隊聚集在投手丘附近合影，拍完後移動到休息室展開香檳浴派對。

大谷翔平拿著香檳往隊友身上潑，臉上掛著燦爛笑容。當山本由伸正在接受日本電視台NHK採訪時，大谷翔平拿著香檳亂入，大喊「耶！」噴完香檳後笑著逃走。

大谷翔平此戰對決達比修有仍遭壓制，自例行賽起連續9打席都無安打，生涯對戰11打數僅1安打，吞下5次三振。

山本由伸此戰最快球速達98.2英里（約158公里），搭配曲球、滑球、指叉球等變化球讓教士打線陷入沈默，5局僅被敲2安打且無失分。完成先發任務後，他回到休息室迎接道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的擁抱，接著與隊友一一擊掌，大谷翔平則是摸了摸他的頭，給予最棒的鼓勵。