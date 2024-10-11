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7局好投率領洋基闖進美聯冠軍戰　柯爾：偉大的戰鬥

▲紐約洋基晉級美聯冠軍戰。（圖／路透）

▲紐約洋基晉級美聯冠軍戰。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間11日）客場與堪薩斯皇家展開美聯分區系列賽第4戰，洋基靠著王牌右投柯爾（Gerrit Cole）先發7局僅失1分的率領之下，以3比1擊敗皇家取得美聯冠軍賽門票，對手將是老虎與守護者的勝方；嚐下這場勝利的甜美果實也讓柯爾不禁直呼，「今天簡直是一場偉大的戰鬥。」

索托（Juan Soto）、托瑞斯（Gleyber Torres）與史坦頓（Giancarlo Stanton）為洋基隊打下全場3分，投手方面，柯爾先發7局失一分，接替上來的霍姆斯（Clay Holmes）與威佛（Luke Weaver）也接力守成；終場洋基就以兩分差贏得勝利，這是他們在本季客場贏下的第50場比賽，達成21年來最多勝紀錄，同時今天也是洋基在八年內第四次闖入美聯冠軍賽。

「2023年，我們的賽季就此結束，我們無緣季後賽，」洋基隊長賈吉（Aaron Judge）賽後回憶道；賈吉在今天的比賽中完成了再見接殺，「我記得當時很多球員望著球場，我們聚在一起並說，這樣的情況不會再發生，今年我們的賽季能繼續下去，真是太棒了。」

「我們已經興奮起來了，我和兄弟們喝了幾杯啤酒，噴了些香檳，這是最棒的，」柯爾補充說，「這真是一場偉大的戰鬥，我為我們的競爭感到驕傲，我整晚都在壓抑自己的情緒，然後就在回休息區時釋放了出來。」

當柯爾開瓶噴灑香檳時，隊上的其他人回顧了過去一年的旅程，這一切始於去年10月2日輸給皇家後，正式無緣季後賽的慘痛經驗，「我們今天談到了這個，皇家去年結束了我們的賽季，這讓我們心中充滿苦澀，」游擊手沃爾普（Anthony Volpe）說道，「大概和他們今天在休息區看著我們一樣，去年我們就是這樣。」

史坦頓在G3中打出關鍵全壘打，這場比賽他在6局上半又擊出帶有打點的安打，幫助球隊將領先優勢擴大至3比0，同樣是贏球功臣，「我們現在處於一個好位置，但這不意味著是最佳位置，」史坦頓賽後表示，「我們在這裡是為了勝利，沒有人想要成為失敗的一方，你可以想像堪薩斯市現在的感受，沒有人願意有那樣的感受，我們有機會繼續前進，但現實是，我們必須全力以赴。」

賽後。洋基全隊興奮的開香檳慶祝，主帥布恩（Aaron Boone）也由衷的為自己球員感到開心，「我為這些球員感到驕傲，我們現在有機會去爭取冠軍，這讓我們感到非常興奮。」

洋基在美聯冠軍賽的對手為老虎與守護者的勝方，系列賽G1將在台灣時間15號於洋基主場舉行。

關鍵字： MLB紐約洋基.柯爾賈吉布恩

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