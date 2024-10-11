賈吉敲長打！王牌柯爾優質先發　洋基力克皇家晉級美聯冠軍賽

▲洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基與皇家11日（台灣時間）展開美聯分區系列賽第4戰，洋基派出王牌柯爾（Gerrit Cole）繳出7局失1分優質先發領軍，率隊以3比1力克皇家，系列賽以3勝1敗勝出，取得美聯冠軍賽門票，對手將是老虎與守護者的勝方。

洋基首局就靠著托瑞斯（Gleyber Torres）長打開路，索托（Juan Soto）適時安打先馳得點。5局上托瑞斯再度建功進帳1打點。6局上則由「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出左外野二壘安打，這是他今年季後賽首支長打，前一戰致勝MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）補上安打，追加保險分。

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比賽一度在6局下因一次二壘的觸殺，導致雙方板凳清空，但很快就恢復秩序，沒有影響比賽太久。

柯爾前2局演出6上6下，持續壓制皇家打線，直到6局下遇到亂流，遭2安打失1分，投完7局退場。此戰他用了87球，被敲6支安打，有1分責失，季後賽防禦率3.00。賈吉此戰2打數1支長打，另選到2次保送，貢獻1得分，此系列賽13打數僅2支安打，打擊率.154。

洋基前一次打進美聯冠軍系列賽是2022年，當時他們遭到太空人橫掃無緣晉級，最終太空人在世界大賽擊敗費城人奪冠。