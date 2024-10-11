颶風時速破百英里將屋頂掀了！光芒隊主場遭重創：需數週評估損失

▲光芒主場遭颶風摧殘。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

美國佛羅里達州近日遭到颶風密爾頓的猛烈襲擊，光芒隊的主場純品康納球場也未能倖免，其屋頂被颶風以超過100英里的速度掀起，造成嚴重受損。光芒隊11日發布聲明表示，將需要數週時間來評估球場的損失情況。

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根據多家美媒報導，當颶風密爾頓襲擊純品康納球場時，屋頂已經被颶風吹散，有大量碎片落入球場內部及座位區。幸好，當時球場內並無觀眾，只有少數「必要人員」在場，所以無人受傷。

光芒隊在今日的聲明中表示，將在接下來的幾週內評估純品康納球場的實際損傷情況，並會與相關單位合作，以確保該建築物的安全。光芒隊也呼籲有能力的人士捐款幫助社區，支援受颶風影響的人們。

光芒隊的2025年新賽季首場比賽原定於3月28日當地時間與洛磯隊開打。然而，由於純品康納球場的屋頂遭到嚴重破壞，短期內的修復恐怕困難重重。

根據光芒隊2024年的媒體指南，該球場的屋頂以特氟龍塗層玻璃纖維製成，能夠抵禦高達115英里/小時的風速。原本政府計劃該球場作為風暴後恢復工作的基地，但當意識到颶風風速達120英里時，就將營地移往他處。

▲光芒主場遭颶風摧殘。（圖／路透）