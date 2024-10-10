12強台捷交流賽11日開放售票　最「香」主場36位女孩應援名單出爐

▲12強交流賽女孩應援名單。（圖／官方）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球12強賽中華隊已正式成軍，中華隊將在10月底全員展開集訓備戰12強，兩場自辦熱身賽首先登場，台灣捷克國際交流賽將在11月2、3日下午5點在臺北大巨蛋舉行，中華隊和捷克國家隊在場上全力拚戰，場邊應援團也會和大家一起熱情加油，集結36位中職啦啦隊女孩組成最強主場應援團，一起把Team Taiwan的精神傳遞給所有教練和選手！



台灣和捷克互動交流日趨頻繁，雙方在各方面合作推展也逐漸加深，中華職棒今年邀請捷克國家隊來台與中華隊舉行熱身賽，捷克隊完成在台的熱身賽後，也將隨即前往日本名古屋巨蛋與日本國家隊進行賽事交流。捷克隊陣容以2023年經典賽參賽陣容為班底，由Pavel Chadim總教練領軍率領包括曾對中國投4局無安打無失分的Daniel Padysak、敲出隊史經典賽首轟的強打者Matej Mensik以及曾三振掉大谷翔平的Ondrej Satoria等選手來台獻技。此次透過國家隊間的切磋交流，讓兩國在棒球及運動領域有更多合作機會，不僅能提升兩國的棒球水準，也能穩固兩國友好關係。



主場氣勢強強滾，應援陣容同樣堅強，36位女孩將在台灣捷克國際交流賽組成最強主場應援團，一同穿上最獨特的Team Taiwan球衣，帶領全場球迷朋友為場上的選手們大聲應援，Dragon Beauties口水、心璇、林襄、Queena、星岑、賴可；Rakuten Girls岱縈、穎樂、若潼、筠熹、Yuri、阿布舞；Uni-Girls芮絲、Mina、Yuki、Maggie、一七、妮妮；Passion Sisters畇二、Wendy、怡琪、Julia、希希、晴兒；Fubon Angels丹丹、慈妹、檸檬、奶昔、卡洛琳；Wing Stars米亞、李樂、JC、恬魚、螢螢、一粒，中職六隊啦啦隊女孩齊聚臺北大巨蛋，自辦熱身賽要和球迷朋友齊心為世界12強中華隊加油！



臺灣集中保管結算所冠名贊助台灣捷克國際交流賽，以行動力挺台捷國際賽事，台灣捷克國際交流賽門票將於明（11）日中午12點在ibon售票系統全面開賣。B1內野熱區1380元、站立應援熱區1180元、商務區880元、經濟區680元；內野上層L2內野同樂區780元、一般區580元；外野B1全區400元。中華職棒也首度與總統府商品聯名推出Team Taiwan應援毛巾，購買內野熱區的球迷朋友皆可獲得聯名毛巾，誠摯邀請大家進場舉起應援毛巾為世界12強中華隊加油，一起共賞精彩不容錯過的台灣捷克跨國交流賽！