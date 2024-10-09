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馬查多跑壘製造失誤　弗里曼：我們春訓也做同樣訓練

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天（台北時間9日）2局下由教士馬查多（Manny Machado）的跑壘，造成弗里曼（Freddie Freeman）的傳球失誤，加上羅哈斯（Miguel Rojas）的守備選擇瑕疵，導致單局失6分種下敗因。對於馬查多的跑壘，弗里曼表示，春訓中就被教導要做同樣的事情。

2局下馬查多安打上壘，梅里歐（Jackson Merrill）擊出一壘滾地球，一壘手弗里曼（Freddie Freeman）撲接攔球，跪著往二壘傳，馬查多跑進內野草地往二壘跑，弗里曼的傳球打中馬查多的左肩，球滾到了左外野，造成傳球失誤，錯失了雙殺的機會，道奇隊游擊手向二壘審示意妨礙守備，二壘審並未採納，

隨後游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）處理柏格茲（Xander Bogaerts）的游擊滾地球時，先踩二壘卻未能及時封殺，結果再傳一壘也沒能出局，形成全都上壘的局面，馬查多回本壘得分，教士1比1追平比數，之後釀成單局6分大局。

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▲教士隊馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士隊馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

羅哈斯表示，應該判一個出局。然而，弗里曼卻表示，道奇隊在春訓中被教導要做同樣的事情。捕手史密斯（Will Smith）補充說，這是球隊整個賽季都在做的事情。

「你不能對這個判決提出挑戰，」道奇總教練羅伯斯說。「從我的角度看，這是一個不可重播挑戰的判決。馬查多的跑壘路線是一個聰明的舉動。」

對於先踩二壘再傳一壘造成全都上壘的守備瑕疵，羅哈斯表示，最好的辦法是完成雙殺，「你回想一下，重新審視這個比賽，我們只需要一個出局。我沒有預料到接下來會發生的一切，但在那兒得到一個出局可能是最好的選擇，而我做了一個錯誤的決定。」

關鍵字： MLB棒球

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