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快艇4星剩2人面臨兩大變數　雷納德談新隊友：沒人讓我印象深刻

▲▼快艇雷納德。（圖／路透）

▲快艇雷納德。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

在喬治(Paul George)與衛斯布魯克(Russell Westbrook)相繼離隊後，快艇4星組合僅剩2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)和3屆得分王哈登(James Harden)，快艇新賽季面臨兩大變數，雷納德的右膝狀況以及幾位新援的表現，談到新隊友時，「可愛」誠實地說，「目前沒有人讓我特別印象深刻。」

9屆全明星搖擺人喬治今夏與效力了5季的快艇不歡而散，以4年2.12億美元(約68.8億台幣)降臨費城，改與恩比德(Joel Embiid)、馬克西(Tyrese Maxey)組成3巨頭；前年度MVP衛斯布魯克則改披金塊戰袍，洛城4星陣容宣告解體，《NBC體育》直言，「對快艇來說，這將是一個有趣且不可預測的賽季。」

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快艇不僅要重新適應新主場、哈登可能大量持球的「老派」打法，還有兩大變數，當家王牌雷納德右膝狀況以及幾位新援的表現。「可愛」上季末受右膝發炎所苦，季後賽首輪僅勉強打了2場，今夏被選入美國奧運男籃後，報到幾天後就宣布退出，這個休賽季右膝再次動刀。

▲▼快艇雷納德。（圖／路透）

▲快艇雷納德。（圖／路透）

雷納德近日接受《ESPN》記者楊米斯克(Ohm Youngmisuk)訪問時，透露自己膝蓋感覺不錯，「一直在慢慢來，變得更強壯並做好準備。」至於新賽季能否打「背靠背」的比賽，目前還是未知數。

雷納德上季打了68場例行賽，創下個人2016-17賽季以來的新高，無奈右膝又出狀況，如何幫助他一整季都保持健康，成為快艇的一大難題，同時他們也需要幾名「新同學」小瓊斯(Derrick Jones Jr.)、鄧恩(Kris Dunn)、小波特(Kevin Porter Jr.)等挺身填補喬治留下的空缺。

雷納德透露，他一直在觀察新來的幾位隊友，但他補充說道，「到目前為止，沒有人讓我特別印象深刻。」

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇雷納德

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