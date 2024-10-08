陳思羽未上場！中華女團1比3不敵神祕北韓　無緣亞錦賽8強

▲台灣桌球好手李昱諄。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

中華女團昨(7)日在2024年亞洲桌球錦標賽1日3勝，以分組第1晉級淘汰賽，今(8)日與北韓爭搶8強門票，兩大主力之一陳思羽並未上陣，由李昱諄、鄭先知和黃怡樺應戰，僅第1點李昱諄勝出，終場以1比3落敗，宣告無緣8強，接下將打排名賽。

世界排名第10的台灣一姐鄭怡靜並未參加今年的亞錦賽，中華女團由陳思羽、鄭先知、李昱諄、王意如和黃怡樺攜手出擊，由於女團上屆僅拿下第11名，本屆從小組賽打起，昨日連退馬爾地夫、烏茲別克和吉爾吉斯，以全勝之姿晉級淘汰賽，今日與「神祕之師」北韓爭奪8強席次。

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▲鄭先知 。（資料照／翻攝自鄭先知IG）

兩大主力之一陳思羽此戰並未登場，由李昱諄、鄭先知和黃怡樺應戰，李昱諄扛第1點重任，以14比12、8比11、11比8、11比7勝出，中華女團先馳得點，但接下來第2點鄭先知、第3點黃怡樺分別以總局數1比3、0比3敗北，中華隊落入被聽牌的劣勢。

關鍵第4點，鄭先知再次上陣，無奈以8比11、1比11、6比11遭直落3吞敗，中華隊最終以1比3無緣8強，接下將打團體排名賽，與菲律賓爭第9，陳思羽／黃怡樺、鄭先知／李昱諄還要出戰女雙賽事，混雙則由陳思羽搭林昀儒、鄭先知配馮翊新。

▲陳思羽 。（圖／中華奧會資料照）