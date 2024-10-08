3次最佳總教練法蘭科納接任紅人教頭　穿上球衣感覺很對

▲▼法蘭科納（Terry Francona）正式接任辛辛那提紅人隊總教練 。（圖／翻攝自紅人隊x）

記者歐建智／綜合報導

3次最佳總教練法蘭科納（Terry Francona）退休1年後，今天正式接任辛辛那提紅人隊總教練，他說，「我的手心冒汗。我想穿上我的制服。這感覺很對。」

紅人隊解約總教練貝爾（David Bell）之後，急需新主帥，上週棒球運營總裁克拉爾（Nick Krall）和總經理邁多（Brad Meador）拜訪法蘭科納，雙方進行了大約五個小時的交談後迅速確定。紅人隊舉行記者會宣布由法蘭科納接任總教練，雙方簽訂3年合約至2027年，2028年球隊有選擇權。

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法蘭科納是3次年度最佳總教練、可能的名人堂成員和兩次世界大賽冠軍總教練，準備迅速上任，帶領辛辛那提紅人隊，發揮球員的最大潛力，已經聯繫了球隊陣容上的每一位球員以及教練。

「我堅信，只要有明確的理由並且你非常有組織，球員們會喜歡被教導。而我們將會做到這一點。」法蘭科納說。「我向球團和球迷承諾，我將花費全部精力確保，他們花費全部精力去正確且尊重地進行比賽。」

法蘭科納擁有23個賽季的執教經驗，曾在費城（1997-2000）、波士頓（2004-11）和克利夫蘭（2013-23）執教，帶領球隊11次進入季後賽，其中包括3次打進世界大賽、2次奪得世界大賽冠軍

由於前幾年帶隊守護者隊（Guardians）期間，有了健康問題，感到身體不適導致易怒和急躁，因此法蘭科納在2023年賽季結束後辭職。

「我不是因為不熱愛這項運動而離開。」法蘭科納說。「我離開是因為我覺得自己沒有達到所需的標準。」、「很大部分原因是健康。它在干擾我的工作。」

紅人隊解雇貝爾後，克拉爾和邁多開始整理總教練候選人名單，並在克利夫蘭和芝加哥的最後一次客場比賽與球員單獨交談，法蘭科納的名字迅速從候選名單中脫穎而出。克拉爾請法蘭科納的好友幫忙聯繫。

「當我們坐下來開始交談時，一切都顯得非常自然。」克拉爾說。「從一開始就有很好的對話，我幾乎立刻感覺很好。當法蘭科納開始在對話中使用『我們，我們，我們』時，我就知道我們在同一頁上了。我們走出那裡時，幾乎從一開始就有類似的感覺。」

法蘭科納說：「他們坐在我的沙發上，而我的沙發是壞的。克拉爾在沙發上陷了下去。這感覺很好。在克利夫蘭的最後11年，我喜歡和我一起工作的人。這些人讓我想起了他們，所以一開始就感到很舒服。」

但法蘭科納的健康是否可以再次承受管理的壓力？「他越說越多，越靠近座位邊緣，你就越能看到，好吧，這傢伙準備好再次管理球隊了。消除了健康的疑慮，」邁多說。「我們談到了健康。他確實主動提出如果需要他可以跳起來做跳躍運動。」

法蘭科納插話說，「謝天謝地，他們沒有讓我這麼做。」確定之後，他開始打電話給球員們，「這是長賽季。我不得不提醒自己這一點。」他表示，「我現在已經全神貫注準備好了。這些傢伙剛剛打完了一個長賽季。而他們每個人都很棒。」

紅人隊自1990年以來沒有贏得過世界大賽，自1995年以來沒有贏得過季後賽，除2020年疫情大流行縮短的賽季外，他們在完整賽季中，自2013年以來未進入過季後賽。2023年賽季中，球隊在快速重建中以年輕陣容出人意料有競爭力，但在2024年表現令人失望，戰績為77勝85敗。

法蘭科納的到來帶著期望，年輕的陣容中包括全明星球員如克魯茲（Elly De La Cruz）、火球男格林（Hunter Greene）、麥克連恩（Matt McLain）

、印帝亞（Jonathan India）、史蒂芬生（Tyler Stephenson）和史提爾（Spencer Steer）。

「我的一個最大目標是讓我們的球員感受到比以往任何時候都更被關心的感覺，但同時在場上要求他們比以往任何時候都要多。」法蘭科納說。「我們需要找到方法來重視成功和贏球所需的東西，比我們對手的每支球隊都要多。」