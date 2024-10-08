大谷翔平瞄準史上首次跨聯盟連霸　漢克阿倫獎候選名單出爐

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟8日（台灣時間）公布國聯、美聯「漢克阿倫獎」候選名單，大谷翔平入選國聯10人名單。自效力天使時期起，大谷翔平已經連續4年進入候選名單，若再獲獎將是連續兩年獲得這項殊榮，成為國聯與美聯史上首次都奪獎的球員。

大谷翔平加入道奇首季，由於去年右肘手術的影響，專注於擔任打者。他作為指定打擊引領球隊打線，出戰159場比賽，打擊率達.301，累計54支全壘打、130打點、59次盜壘，OPS為1.036。他不僅奪得全壘打和打點雙料王冠，還創下歷史上首次「50-50」的成就。

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「漢克阿倫獎」由大聯盟官網記者選出。國聯方面，除了大谷翔平之外，還有他的隊友弗里曼（Freddie Freeman）、勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）等；美聯則包含洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）等。

獲獎者將透過球迷票選和已入選名人堂的球星共同決定。球迷票選持續到14日，預計11月15日公布結果。

國聯候選名單如下：

大谷翔平 道奇

弗里曼（Freddie Freeman）道奇

哈波（Bryce Harper）費城人

康崔拉斯（William Contreras）釀酒人

歐祖納（MarcellOzuna）勇士

克魯茲（Elly De La Cruz） 紅人

林德（Francisco Lindor）大都會

馬堤（Ketel Marte）響尾蛇

梅里歐（Jackson Merrill）教士

舒瓦柏（Kyle Schwarber）費城人

美聯候選名單如下：

艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）太空人

杜蘭（Jarren Duran）紅襪

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）藍鳥

韓德森（Gunnar Henderson）金鶯

賈吉（Aaron Judge）洋基

拉米瑞茲（José Ramírez）守護者

魯克（Brent Rooker）運動家

索托（Juan Soto）洋基

小惠特（Bobby Witt Jr.）皇家

桑德斯（Anthony Santander）金鶯