運動雲

>

盜用照片爭議！兄弟追究到底　維護球迷權益適度開放合照

▲▼平野惠一向主場球迷致意。（圖／中信兄弟提供）

▲平野惠一向主場球迷致意。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟隊在今日迎來了一個重要的里程碑，他們的年度第一魔術數字正式歸零，成功拿下了中華職棒35年全年度的第一名。同時，2024年度的例行賽主場賽事也在今日劃下句點。針對近期盜用照片等相關爭議，球團採取堅決態度追究到底。

中信兄弟隊在此感謝所有球迷在例行賽期間的全力支持與熱烈應援，希望在接下來的比賽中，球迷們能繼續與兄弟隊並肩作戰，一起邁向總冠軍的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期，有關網路上盜用照片並對球員及教練涉及非法博弈等相關事件的傳聞，中信兄弟隊表示將採取堅決的態度追究到底。他們將與聯盟以及刑事單位保持緊密聯繫，一定要將不法人員繩之以法，以保護球團的聲譽和球迷的權益。

球迷的支持與鼓勵，是推動球員與教練團不斷進取、追求勝利的原動力。為了避免球迷拍照權益受損，中信兄弟隊也會再次向教練及球員宣導，鼓勵他們在球場外適當的拍照時機與地點與球迷互動。

如果教練和球員的私人時間允許，或是看到球迷穿著球衣或持有球隊相關應援物時，他們也會給予球迷適當的反饋與期待。中信兄弟隊會盡可能地降低照片被盜用的可能性，並且希望透過這樣的方式，讓所有的球迷權益不會因為少數人的不法行為而受到影響。

中信兄弟隊在此聲明中表示，感謝所有球迷的支持與鼓勵，並呼籲大家在接下來的比賽中，繼續與他們一起，邁向總冠軍的目標。

關鍵字： 中信兄弟隊中華職棒球迷支持拍照權益網路盜用

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

告別？留下？女神李雅英現身新莊球場　談明年動向引關注

告別？留下？女神李雅英現身新莊球場　談明年動向引關注

高宇杰再見安打！中信兄弟全年第一保送總冠軍賽

高宇杰再見安打！中信兄弟全年第一保送總冠軍賽

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

盜用照片爭議！兄弟追究到底　維護球迷權益適度開放合照

盜用照片爭議！兄弟追究到底　維護球迷權益適度開放合照

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

勝騎士獨居勝投王　餅總談季後挑戰賽：已有心理準備

勝騎士獨居勝投王　餅總談季後挑戰賽：已有心理準備

勝投王之爭關注魔神樂　勝騎士：樂天輸了？怎麼會這樣

勝投王之爭關注魔神樂　勝騎士：樂天輸了？怎麼會這樣

陸男洗車突下車開後座門　機器仍運轉！門被卡住撞壞

熱門新聞

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

季後挑戰賽統一獅戰樂天桃猿　首場12日台北大巨蛋登場

兄弟年度第一率先晉級　平野惠一：台灣大賽再拚真正的總冠軍

告別？留下？女神李雅英現身新莊球場　談明年動向引關注

高宇杰再見安打！中信兄弟全年第一保送總冠軍賽

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

讀者回應

﻿

熱門新聞

1怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

2季後挑戰賽獅猿爭霸　首場大巨蛋

3平野惠一：台灣大賽拚真正總冠軍

4李雅英現身新莊球場　談明年動向

5陳子豪劉基鴻遺珠？曾豪駒解釋考量

最新新聞

1第5戰11局勝出　味全二軍逆勢奪冠

2新控球之神棄Nike投奔PUMA獲重磅合約

3布朗尼認很難只把詹皇當隊友

4兄弟追究盜用照片 適度開放合照

5季後挑戰賽獅猿爭霸　首場大巨蛋

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366