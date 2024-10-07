盜用照片爭議！兄弟追究到底　維護球迷權益適度開放合照

▲平野惠一向主場球迷致意。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟隊在今日迎來了一個重要的里程碑，他們的年度第一魔術數字正式歸零，成功拿下了中華職棒35年全年度的第一名。同時，2024年度的例行賽主場賽事也在今日劃下句點。針對近期盜用照片等相關爭議，球團採取堅決態度追究到底。

中信兄弟隊在此感謝所有球迷在例行賽期間的全力支持與熱烈應援，希望在接下來的比賽中，球迷們能繼續與兄弟隊並肩作戰，一起邁向總冠軍的目標。

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近期，有關網路上盜用照片並對球員及教練涉及非法博弈等相關事件的傳聞，中信兄弟隊表示將採取堅決的態度追究到底。他們將與聯盟以及刑事單位保持緊密聯繫，一定要將不法人員繩之以法，以保護球團的聲譽和球迷的權益。

球迷的支持與鼓勵，是推動球員與教練團不斷進取、追求勝利的原動力。為了避免球迷拍照權益受損，中信兄弟隊也會再次向教練及球員宣導，鼓勵他們在球場外適當的拍照時機與地點與球迷互動。

如果教練和球員的私人時間允許，或是看到球迷穿著球衣或持有球隊相關應援物時，他們也會給予球迷適當的反饋與期待。中信兄弟隊會盡可能地降低照片被盜用的可能性，並且希望透過這樣的方式，讓所有的球迷權益不會因為少數人的不法行為而受到影響。

中信兄弟隊在此聲明中表示，感謝所有球迷的支持與鼓勵，並呼籲大家在接下來的比賽中，繼續與他們一起，邁向總冠軍的目標。