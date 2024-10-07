謹記大谷翔平箴言　潘傑楷首入選中華隊：不被看好也想證明自己

▲潘傑楷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅潘傑楷首次在一級賽事入選中華隊，他感到很興奮，但也把大谷翔平在經典賽時說的一番話謹記在心，「不要敬仰他們，才有機會超越他們。」

潘傑楷目前出賽99場，7日與富邦悍將交手將達成生涯首次滿百場出賽，獲得出征12強賽機會，他坦言，「很興奮！之前只有打過港口盃而已，沒有想過這次可以穿上中華隊球衣。」

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本屆中華囊括老中青三代，潘傑楷屬於中生代，他表示，「原本想以學習心態去參賽，但看到名單後，認為必須要扛住壓力，挑戰自己看能走到哪裡。雖然不知道教練團如何安排，但想盡辦法讓自己成為好的戰力。」

儘管因徵召等問題，本次陣容不被看好，潘傑楷坦言，「還是希望台灣棒球被大家看見，如果有機會的話，我一定要打，就算不被看好，也想證明自己。」

面對各國強敵，潘傑楷認為短期盃賽要有自信，「就像大谷翔平說的，可能會看到電視上的名人，不要敬仰他們，想辦法對抗，才有機會超越他們，到時候我比賽的心情，應該會是如此。」

當時聽聞大谷翔平這番話就很有感，潘傑楷透露，「一開始會看到一些學長，覺得他們有很好的成績，聽到這句話時，也覺得若只是一直崇拜他們，就沒辦法超越他們。」同梯有陳傑憲、蘇智傑等主力在扛，但潘傑楷也站穩一軍，「以前會想著把自己該做的做好，但到了一個年紀，會認為自己也要站出來幫助球隊。」