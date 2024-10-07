12強圓夢！戴培峰談經典賽落選激勵：盼向林家正學習旅外經驗

▲戴培峰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

世界12強賽正式28人名單中，捕手3人入選，富邦悍將戴培峰與吉力吉撈・鞏冠及林家正獲選。戴培峰去年經典賽落選正式名單後，就一直設定12強賽為目標，去年亞運與林家正同隊，感受到國內外配球等觀念差異性，期待趁這次繼續向兩位有旅美資歷的捕手多挖寶、互相學習。

戴培峰表示，「很開心能入選，從國小打國際賽，就認為當國手是自己追尋的目標，尤其是一級賽事，希望自己的表現能幫助中華隊。」

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去年出征亞運首次與林家正當隊友，當時就從他身上挖寶，戴培峰說，「他很有想法，尤其亞運有很多旅外投手，跟國內投球方式真的不一樣，相信他的入選，對旅外投手搭配會有幫助。」

從旁觀察林昱珉與林家正的搭配，戴培峰認為，「去年看起來就很明顯，他身材小小隻，但很敢往內角投球，很有自信的投球。」台灣投捕配球會先以引誘球為主，不過戴培峰也說，「投手能力不同，特性也不一樣，古林睿煬也是球速快、直接對決的類型，各有各的好處。」

與兩位有旅美資歷的捕手同隊，戴培峰盼能互相學習，「很開心有機會觀察家正新的訓練，是很好的交流機會。至於吉力吉撈，都在國內常遇到，他上次問過我傳球，我也想知道他的打擊，互相討論，可以學習對方優點。」

悍將洋投羅戈、富藍戈也將代表委內瑞拉參加12強賽，但與中華隊不同組，是前隊友已經預告的對決，戴培峰笑言，「都知道他們什麼時候大概會丟什麼球了，但國際賽對決感覺很特別。當然，首先還是要把國內的比賽都打贏。」