28人名單基本上不會變動　曾豪駒談旅外投捕選擇考量

▲陳柏毓。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單，在部分選手婉拒退賽以後，最終28人有許多新面孔。總教練曾豪駒表示，徵詢過程中確實有些選手因身體狀況不佳婉拒參賽，教練團都相當尊重，目前的28人基本上不會再變動。

最終名單和一開始遴選相比是否有落差，曾總說，「不會，現階段選進來的球員，都是覺得不錯的選手，期待以這個隊形打出一場場好球。」

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對於旅外投手最終只有2名，分別是響尾蛇林昱珉、費城人潘文輝，曾總透露，其實這次赴美拜訪選手時，多數是表達有意願的，但最終還是要尊重母球團的立場，「也有去和球團慢慢溝通，如果說限制方面的話，我們是有徵詢到陳柏毓的意願，但球團這邊提出的限制比較多，所以只能在這次的名單中割捨。」據了解，表達有意參賽的包括莊陳仲敖，不過教練團對於他的傷勢有疑慮，最終未放進名單中。

曾豪駒不擔心輪值戰力，「預賽有5場比賽，我們有5位先發人選，還有1名長中繼，整體來說不會太少，對於投手的定位，會再跟投手教練討論，看看如何運用這14名投手，期待大家展現自己的能力。」

捕手方面包括選了響尾蛇的林家正。曾總指出，到美國時也有就近觀察他的狀況，雙方密切溝通，也看過他的練習影片，雖然8月因鉤狀骨開過刀，但現在一切復原正常，也把他放入正選名單，「只要考量是他對國外選手的習性比較了解，也相對熟悉。」

這次中華隊算是年輕。曾豪駒直言，「的確就像大家說的，這是有點換血的中華隊，新的球員有新的期待，希望他們好好享受這個過程，把自己的優勢展現出來，打出拚勁與態度。」

中華隊第一階段集訓預計10月15、16日在斗六展開，先以沒有季後賽、旅外的球員為優先。

