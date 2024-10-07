中華桌球女團3比0橫掃馬爾地夫　亞錦賽首戰過關

▲台灣桌球好手李昱諄。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

2024年亞洲桌球錦標賽今(7)日在哈薩克首都阿斯塔納開打，中華女團小組賽首戰對上實力有段落差的馬爾地夫，兩大主力黃怡樺、陳思羽未上場，由鄭先知、李昱諄和王意如應戰，3人都是3比0過關，中華隊連拿3點橫掃對手，在小組賽開出紅盤，晚間7點第2場換交手吉爾吉斯。

由於中華女團上屆亞錦賽僅拿下第11名，本屆必須從小組賽打起，與馬爾地夫、烏茲別克和吉爾吉斯同組，力拚以分組第1晉級淘汰賽，爭搶最後兩張8強門票。上屆前6名中國、南韓、日本、香港、泰國和印度則直接保送8強。

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▲鄭先知 。（資料照／翻攝自鄭先知IG）

中華女團首場小組賽對上馬爾地夫，由於雙方實力有段差距，兩名主力黃怡樺、陳思羽並未上陣，第1點鄭先知11比0、11比6、11比6輕鬆過關；第2點李昱諄11比7、11比7、11比4再下一城；第3點王意如11比3、11比8、12比10順利關門，中華隊連拿3點收下勝利。

中華男團則由一哥林昀儒領軍，搭配近況火燙的「柚子同學」高承睿、黃彥誠、馮翊新和廖振珽。我國男團上屆摘下亞軍，本屆榮膺大會第2種子，直接晉級8強，與亞洲其他勁敵中國、南韓和日本分屬不同半區，有望連2年闖入決賽。