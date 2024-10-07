運動雲

>

中華桌球女團3比0橫掃馬爾地夫　亞錦賽首戰過關

▲▼台灣桌球好手李昱諄。（圖／VCG）

▲台灣桌球好手李昱諄。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

2024年亞洲桌球錦標賽今(7)日在哈薩克首都阿斯塔納開打，中華女團小組賽首戰對上實力有段落差的馬爾地夫，兩大主力黃怡樺、陳思羽未上場，由鄭先知、李昱諄和王意如應戰，3人都是3比0過關，中華隊連拿3點橫掃對手，在小組賽開出紅盤，晚間7點第2場換交手吉爾吉斯。

由於中華女團上屆亞錦賽僅拿下第11名，本屆必須從小組賽打起，與馬爾地夫、烏茲別克和吉爾吉斯同組，力拚以分組第1晉級淘汰賽，爭搶最後兩張8強門票。上屆前6名中國、南韓、日本、香港、泰國和印度則直接保送8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄭先知 。（圖／翻攝自鄭先知IG）

▲鄭先知 。（資料照／翻攝自鄭先知IG）

中華女團首場小組賽對上馬爾地夫，由於雙方實力有段差距，兩名主力黃怡樺、陳思羽並未上陣，第1點鄭先知11比0、11比6、11比6輕鬆過關；第2點李昱諄11比7、11比7、11比4再下一城；第3點王意如11比3、11比8、12比10順利關門，中華隊連拿3點收下勝利。

中華男團則由一哥林昀儒領軍，搭配近況火燙的「柚子同學」高承睿、黃彥誠、馮翊新和廖振珽。我國男團上屆摘下亞軍，本屆榮膺大會第2種子，直接晉級8強，與亞洲其他勁敵中國、南韓和日本分屬不同半區，有望連2年闖入決賽。

關鍵字： 桌球亞錦賽哈薩克中華女團鄭先知李昱諄王意如黃怡樺陳思羽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

12強中華隊28人名單今下午揭曉　新面孔挑戰國際賽

12強中華隊28人名單今下午揭曉　新面孔挑戰國際賽

12強中華隊豪華教練團　蔡其昌盼延續至明年2月WBC資格賽

12強中華隊豪華教練團　蔡其昌盼延續至明年2月WBC資格賽

黑馬挑戰強隊！辜仲諒期勉：擊敗平鎮與穀保，不要讓他們太囂張

黑馬挑戰強隊！辜仲諒期勉：擊敗平鎮與穀保，不要讓他們太囂張

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

達比修有好投壓制大谷！教士6轟平紀錄　10比2大勝道奇扳平系列賽

達比修有好投壓制大谷！教士6轟平紀錄　10比2大勝道奇扳平系列賽

陳傑憲擔任12強中華隊隊長　曾總坦言張育成是遺珠之憾

陳傑憲擔任12強中華隊隊長　曾總坦言張育成是遺珠之憾

NBA「日本希望」河村勇輝　與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技全場嗨翻天

NBA「日本希望」河村勇輝　與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技全場嗨翻天

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

熱門新聞

12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

「怎麼沒有他？」蔡其昌看到名單也好奇：但棒球是圓的！

12強中華隊28人名單今下午揭曉　新面孔挑戰國際賽

12強中華隊豪華教練團　蔡其昌盼延續至明年2月WBC資格賽

黑馬挑戰強隊！辜仲諒期勉：擊敗平鎮與穀保，不要讓他們太囂張

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強賽中華隊28人陣容出爐！

2中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

3怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

412強28人今揭曉　新面孔挑戰國際賽

5蔡其昌盼12強教練團延續至明年2月WBC

最新新聞

1謹記大谷箴言　潘傑楷首入選中華隊

2李雅英現身新莊球場　談明年動向

3陳冠宇看好年輕投手：有機會贏日本

412強圓夢！戴培峰談經典賽落選激勵

5陳偉殷表意願仍未入選　曾總解釋原因

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

【麟洋配奪金牌】 #李洋 謝謝 #王齊麟 ：大寶貝我下課了！

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366