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陳子豪、劉基鴻遺珠？12強中華隊僅4名右打　曾豪駒談打線特色

▲▼ 12強中華隊，總教練曾豪駒，陳冠宇、江國豪 。（圖／中職提供）

▲12強中華隊28人公布記者會，總教練曾豪駒，陳冠宇、江國豪 。（圖／中職提供）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單，在部分選手婉拒退賽以後，最終28人有許多新面孔。也有人質疑幾名不錯的球員為何未入選，其中以陳子豪最令外界好奇。總教練曾豪駒直言，不只是子豪，也有其他選手在60人名單當中但未入選，最大考量是衡量每個選手的角色。

這次12強選了14名野手，內野包括樂天桃猿朱育賢、林立、味全龍李凱威、中信兄弟岳東華、統一獅潘傑楷、中信兄弟江坤宇以及味全龍張政禹。外野則有統一獅陳傑憲、邱智呈、林安可以及陳晨威。

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陳子豪、許基宏以及劉基鴻都被點名為何並未入選。據了解，許基宏是個人婉拒、不參加。

至於陳子豪、劉基鴻。曾總並未具體說明原因，僅表示，有許多在60人名單、或是沒有入選的選手，能夠入選的球員則都是一時之選，「其實都是本季表現很好的選手，現在選出這28人，也希望能夠好好運用每位選手的角色。」

14名打者中，多達10人是左打。曾總表示，主要是有看過對戰數據，「其實這10名左打，對戰左投的數據都不錯，甚至比右打來得好，當初選人的過程，都有翻過對左右投的數據，再來決定。」

曾豪駒透露，28人名單是今早做最後確認，本來在觀察名單當中的台鋼雄鷹曾子祐、統一獅陳重羽，預計都會加入中華隊練習。

對於打線特色，曾豪駒表示，雖然重砲手不多，「但他們都有一定的實力，或許長打沒有這麼高，但他們的球棒控制能力和腳程，是目前這一次的一大特色。」

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊12強棒球賽28人正選名單陳子豪曾豪駒

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