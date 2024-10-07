陳傑憲擔任12強中華隊隊長　曾總坦言張育成是遺珠之憾

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單。總教練曾豪駒透露，陳傑憲將擔任隊長，期待他感染全隊士氣，帶領球隊打出精彩比賽。他也坦言，張育成因傷退賽，是一大遺珠。

曾豪駒先感謝棒協以及中職幕後支援，「一開始徵詢時，我們有3個主旨，包括意願、健康以及數據呈現，從28人選出14名投手，希望他們代表有一個很好成績，選了14位野手，也期待他們打出一場一場感動的球賽。」

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曾豪駒談到遺珠之憾，正是張育成，「上次經典賽表現有目共睹，對中華隊火力有所損失，我相信其他入選有實力，相信他們能扛起中華隊，打出拚勁與態度。」

上一次專注打擊教練，這次執掌兵符，曾豪駒表示，所有責任、過程都會一肩扛起，承擔一切責任，「當然徵詢過程，我們希望表達誠意，逐一徵詢，讓他們知道我們需要他們。感謝他們辛苦一整年征戰，為中華隊努力，真的謝謝教練團以及所有選手。」

記者會透露隊長由陳傑憲擔任，曾豪駒指出，「傑憲場上一個態度對勝利渴望，場上對於團隊會帶動氣氛，足以渲染整個團隊，讓團隊是在渴望勝利的狀況下去比賽。」

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

