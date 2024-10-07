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12強中華隊與捷克交流賽11日中午開賣　與總統府聯名推出應援毛巾

▲▼世界棒球12強記者會 。（圖／記者歐建智攝）

▲▼世界棒球12強記者會 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／綜合報導

2024年世界棒球12強要即將在11月點燃戰火，中華隊28人名單今(7)日正式公布，世界12強中華隊頂尖陣容成軍，準備迎戰本屈賽事的世界列強，為讓選手為12強賽事提前熱身，中華隊與捷克國家隊將在11月2、3日下午5點在台北大巨蛋舉辦2場自辦熱身賽，透過實戰讓教練及選手們提早適應比賽節奏，交流賽將在10月11日中午12點全面開賣，

中華職棒今年特別邀請捷克國家隊來台與中華隊舉行熱身賽，不僅能讓中華隊累積實戰經驗，為12強賽事提前熱身，兩國的棒球切磋交流還能加深台捷友好關係，捷克隊完成在台的熱身賽後，將隨即前往日本名古屋巨蛋與日本國家隊進行賽事交流。

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捷克隊陣容以2023年經典賽參賽陣容為班底，由PavelChadim 總教軍率領，包括曾投4局無安打無失分的 Daniel Padysak、敲出隊史經典賽首轟的強打者MatejMensik，以及曾三振大谷翔平的 OndrejSatoria等選手來獻技。

台灣與捷克國際交流賽門票將於11日中午12點，在ibon售票系統全面開費、區域開放内野 B1至L2樓層及外野B1樓，B1内野熱區1380元、站立應援熱區 1180元、商務區880元、經濟區680元；內野上層L2内野同樂區780元、一般區580元；外野B1全區400元，

跨國交流賽預計在11月2、3日下午5點在台北大巨蛋舉行，一壘區中華隊、三壘區捷克隊。中華職棒首度與總統府商品聯名推出Team Taiwan應援毛巾，將送給内野熱區所有購票進場的球迷朋友。

世界棒球12強賽將於11月中旬舉行，中華隊預賽在13至18日進行，分別交手韓國、多明尼加、日本、澳洲、古巴，預賽取各組前2名晉級在日本東京巨蛋舉行的超級循環賽，複賽戰續排名前2名的球隊則晉級冠軍戰。

中華隊預計在10月底在台北大巨蛋展開集訓，透過訓練及熱身賽增強經驗、強化自我，期許用最佳狀態和精神迎戰12強賽。

關鍵字： 12強

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