萊萬上半場狂轟3球上演帽子戲法　巴塞隆納3比0穩居西甲龍頭

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(台灣時間7日)凌晨西甲焦點戰由巴塞隆納客場交手艾拉維斯,巴塞隆納延續開季火燙狀態,隊長萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)在上半場就狂進3球上演帽子戲法,最終巴塞隆納3比0收下勝利,持續獨居西甲龍頭。

上半場第7分鐘,客隊巴塞隆納發動攻勢,萊萬多夫斯基接應隊友貝洛利(Raphael Belloli)的任意球助攻頭球破門,緊接著第22分鐘,貝洛利在一次防守反擊中再次助攻給萊萬多夫斯基,後者踢進個人本場比賽的第二球,巴塞隆納取得2比0領先。

Robert #Lewandowski continued his impressive start to the season, scoring a 25-minute hat trick for #Barcelona's 3-0 win over Alaves



Hansi Flick:

"Everyone supports him and he knows exactly what to do in the box. In front of the goal he's the best player for me."#AlavésBarça pic.twitter.com/8TdPZx7FMj