萊萬上半場狂轟3球上演帽子戲法　巴塞隆納3比0穩居西甲龍頭

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間7日）凌晨西甲焦點戰由巴塞隆納客場交手艾拉維斯，巴塞隆納延續開季火燙狀態，隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）在上半場就狂進3球上演帽子戲法，最終巴塞隆納3比0收下勝利，持續獨居西甲龍頭。

上半場第7分鐘，客隊巴塞隆納發動攻勢，萊萬多夫斯基接應隊友貝洛利（Raphael Belloli）的任意球助攻頭球破門，緊接著第22分鐘，貝洛利在一次防守反擊中再次助攻給萊萬多夫斯基，後者踢進個人本場比賽的第二球，巴塞隆納取得2比0領先。

Robert #Lewandowski continued his impressive start to the season, scoring a 25-minute hat trick for #Barcelona's 3-0 win over Alaves



Hansi Flick:

"Everyone supports him and he knows exactly what to do in the box. In front of the goal he's the best player for me."#AlavésBarça pic.twitter.com/8TdPZx7FMj — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) October 7, 2024

上半場第32分鐘，萊萬多夫斯基再度進球完成帽子戲法，這是他西甲本賽季九場比賽中的第十個進球，在射手榜上取得領先；最終球隊也以3比0收下勝利，目前巴塞隆納積分24分，領先第二名皇家馬德里3分。

「我們從比賽一開始就踢得非常好，」萊萬多夫斯基賽後高興說道，「當你在上半場進了三球，這能讓你在下半場更好地掌控比賽。」