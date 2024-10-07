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俞俊安赴美追夢「10年磨一劍」　與潘政琮亦師亦友成高壇佳話

文／中央社

2014年仁川亞運，當時僅16歲的俞俊安，拿下高爾夫個人銅牌，並和潘政琮帶回團體金牌，隨後就赴美念大學，10年後終於實現美巡冠軍，而他和潘政琮亦師亦友的交情也成佳話。

仁川亞運時潘政琮已在美國華盛頓大學念了3年書，當時他的業餘排名、經驗都相當出色，也如願摘下個人金牌，並且帶領團隊擊敗韓國再添團體金牌，隨後在隔年大學畢業後宣布轉職業。

小潘政琮6歲的俞俊安，同樣在仁川亞運後唸完高中，就赴美就讀亞利桑那州大，也是唸完4年大學後在2021年轉職業，走的和潘政琮一樣的美巡職業之路。

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潘政琮在2016年取得PGA全卡資格，花了3年的時間實現美巡賽首勝；俞俊安僅在第2個美巡賽季、經歷55場比賽就高舉冠軍獎盃，賺進138萬美元（約4447萬台幣）的高額獎金。

▲▼俞俊安追隨潘政琮赴美追夢，10年磨一劍。（合成圖／翻攝自Facebook、達志影像／美聯社）

▲俞俊安（左）追隨潘政琮赴美追夢，10年磨一劍。（合成圖／翻攝自Facebook、達志影像／美聯社）

俞俊安是台灣男子球員繼陳志忠、潘政琮後，第3名取得美巡賽正卡的球員。他在2021年6月從首屆美巡賽大學排名第4名直接取得美巡賽次巡（光輝國際巡迴賽）的參賽資格，接著在2022到2023年球季如願取得美巡賽的正式會員。

只可惜俞俊安的菜鳥球季就遭遇傷病挑戰，他在去年2月不慎弄傷左膝半月板，經過開到復健休息4個月後復出，並且在賽季尾聲驚險保住美巡賽資格。

2024年賽季，俞俊安表現不算太差，在22場出賽下，有12場順利晉級、4場打進前10名，但仍舊無緣參加聯邦盃季後賽。

幸好，為了爭取明年更好的參賽資格，俞俊安在聯邦盃秋季賽（Fedex Fall）表現出色，不但實現了生涯首場美巡賽冠軍，聯邦盃秋季積分也竄升了38名，目前暫居第60名，只要維持下去，明年許多高額獎金的大賽都能參加。

關鍵字： PGA高球俞俊安潘政琮

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