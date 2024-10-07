達比修有好投壓制大谷！教士6轟平紀錄　10比2大勝道奇扳平系列賽

NANDO HAS TWO HOMERS. THE @PADRES HAVE SIX HOMERS.



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記者王真魚／綜合報導

聖地牙哥教士隊投手達比修有7日（台灣時間）在客場對戰洛杉磯道奇，先發7局優質好投僅失1分，隊友火力相挺，有9分來自全壘打，合計6轟，其中小塔提斯（Fernando Tatís Jr.）單場雙響砲。教士終場10比2大勝道奇，系列賽扳平至1:1。大谷翔平今天打擊熄火，4打數無安打。

達比修有賽前針對第2戰的登板進行採訪，談到與大谷的對決時表示，「大谷是頂級選手，能在大聯盟與他對決是一種榮譽，但球隊中還有許多優秀選手，我會專注應對每一位打者，不會特別針對某一個人。」

兩人今年對決5次打席，達比修有僅讓大谷擊出1支安打，另投出2次三振。今天對決首次打席，達比修有以外角低滑球讓大谷翔平揮棒落空三振，接下來2打席都製造滾地球出局。

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達比修有此戰先發7局僅被敲3支安打，另有3三振、2保送，2局因高飛犧牲打，失掉唯一1分。

▲達比修有。（圖／路透）



達比修以38歲又51天，成為自2014年國聯分區系列賽第二戰哈德森（Tim Hudson，當時39歲又82天）以來，季後賽中投滿7局或以上且只失0或1分的最年長投手。

教士打線此役敲出13支安打，包括6轟，道奇先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）投5.1局失4分，包括遭小塔提斯、佩羅塔（David Peralta）擊出全壘打。梅里爾（Jackson Merrill）、柏加茲（Xander Bogaerts）則先後在8局開轟。

9局上，東岡（Kyle Higashioka）、小塔提斯聯手擊出全壘打，率隊單局攻下3分，比數擴大至10比1。

9局下，道奇最後攻勢，蒙西（Max Muncy）在2出局後擊出陽春砲，追回1分，挨轟的雅各（Alek Jacob）又投出保送，但隨後回穩，送出再見三振。

大谷翔平前3打席對決達比修有，未有安打演出，8局第4打席吞下三振，此役打擊繳白卷。

教士單場6發全壘打，追平季後賽紀錄，與費城人（2023年國聯分區系列賽第3戰）、芝加哥小熊2015年國聯分區系列賽第3戰並列史上最佳。

▲大谷翔平 。（圖／路透）