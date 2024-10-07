5歲冠軍夢成真！俞俊安挑戰PGA第2季就封王獎金破4000萬

▲俞俊安挑戰PGA第2季就在桑德森農場錦標賽封王，與雙親共享榮耀。（圖／翻攝自Facebook／PGA TOUR）

記者游郁香／綜合報導

台灣旅美高球好手俞俊安挑戰PGA第2季，今(7)日就在桑德森農場錦標賽封王，收穫個人美巡賽首冠，完成了5歲就有的PGA冠軍夢，也賺進136.8萬美元(約4400萬台幣)的冠軍獎金，他賽後特別感謝父母的栽培，「沒有他們，我做不到。」

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現年26歲的俞俊安PGA菜鳥季就曾在巴特菲爾德百慕達錦標賽取得並列第3，卻在去年2月訓練時遭逢左膝蓋半月板撕裂，進行手術修復，休養了4個月才得以復出，所幸他很快恢復狀態，今年開季前3站就2度打進前10，更在美國運通高球賽繳出並列第3的佳績。

俞俊安今日在桑德森農場錦標賽最後一回合，憑藉延長加賽的「再見博蒂」力退美國強敵霍斯勒(Beau Hossler)，贏得生涯首座美巡賽冠軍，成為繼1987年陳志忠及2019年潘政琮後，史上第3位在美巡賽封王的台灣選手。

俞俊安因此獲得136.8萬美元(約4400萬台幣)的冠軍獎金，並得到聯邦快遞盃500分的積分，一舉取得明年哨兵高球賽、球員錦標賽、美國名人賽和PGA錦標賽的參賽資格。

俞俊安直呼贏下PGA冠軍是所有高球選手的夢想，從爸爸5歲教他打球時，他就夢想著這一刻，如今美夢成真，他特別感謝到場替他加油的父母，「沒有他們，我做不到這一切。我也要感謝我的教練、桿弟還有其他的家人、朋友。」