新婚射手吳曉謹賽前加練飆20分　海神首場熱身賽狂勝攻城獅24分

▲海神射手吳曉謹。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊今(6)日迎接本季首場熱身賽，在台中洲際小巨蛋交手新竹御嵿攻城獅隊。本周訓練因颱風山陀兒來襲受阻，海神此戰仍藉嚴密的壓迫防守與轉換快攻，最多取得28分領先，全隊4人得分上雙，吳曉謹飆進4顆三分彈貢獻20分，率隊以102比78大勝。

29 歲的吳曉謹職業生涯邁入第7年，第4年披海神戰袍的他休賽季完成終身大事，今日熱身賽先發上陣首節獨拿9分。次節團隊外線熄火，吳曉謹挺身飆進關鍵三分彈，幫助球隊以3分領先進入下半場，他此役繳20分、2抄截，籃板、助攻各1。

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吳曉謹此役賽前提早8點到場加練，他歸功休賽季紮實的體能訓練，讓有田徑底子的他無往不利，「休季體能跑很多，感謝暑假的努力，得以防守全場壓迫，化為轉換快攻機會。」

▲海神射手吳曉謹。（圖／高雄全家海神提供）

總教練費雪對吳曉謹防守予以肯定，「他防守侵略性強，對手擋拆仍能跟上腳步，此役還有點球轉換快攻、切入都執行到位。」

海神今日出現多達17次失誤，籃板也略遜攻城獅，但團隊送出共計26助攻，球的流動到位，逼出對方不少失誤，費雪對於整體執行還算滿意，「4個球員得分上雙，看起來我們是往對的方向走，當然還在熟悉團隊，接下來更多賽事後能認識球員。」

本周颱風山陀兒侵台，海神練球也因此受阻，費雪坦言是一大挑戰，同時也為高雄祈福，「對我們來說並不容易，畢竟颱風對高雄影響蠻大，多天不能練球，改看情蒐影片，做重訓。」他打趣說，「練比較少可能是贏球的關鍵。」

對於颱風插曲，過去在日本生活5年的費雪提到，「大阪也有颱風，但本次颱風不同等級，確實有點震驚。」魏莨哲分享房間玻璃被強風頻頻吹震，吳曉謹則說，「所幸漢來飯店很堅固，也很安穩地度過強風來襲。」

▲海神總教練費雪。（圖／高雄全家海神提供）