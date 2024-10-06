湖人先發5人明登場！詹皇父子有望聯手　布朗尼防守破壞力獲肯定

BRONNY WITH THE CHASEDOWN BLOCK pic.twitter.com/RyyPICigzO — Lakers All Day Everyday (@LADEig) October 5, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人首場熱身賽狂輸灰狼17分，明(7)日換交手太陽，根據《Spectrum SportsNet》記者楚戴爾(Mike Trudell)的消息，洛城新賽季的先發5人將登場，這也意味著詹姆斯(LeBron James)父子有望首次在場上聯手，「皇子」布朗尼(Bronny James)前役雖僅拿2分，但他狂搧3火鍋，防守破壞力獲主帥肯定。

洛城新帥瑞迪克(JJ Redick)在熱身賽開打前就公布新賽季的先發5人，由雙巨頭詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)搭配主控羅素(D'Angelo Russell)、「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reave)和混血前鋒八村壘，不過詹皇和「一眉哥」熱身賽首戰都沒打，湖人最終以107比124慘輸給灰狼。

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▲詹皇父子有望在對太陽的熱身賽聯手。（圖／達志影像／美聯社）

湖人明日將交手太陽，《Spectrum SportsNet》記者楚戴爾披露，洛城新賽季的先發5虎預計一起登場，詹姆斯有望首次在賽場上聯手大兒子布朗尼。來自南加大的布朗尼首場熱身賽6投僅1中，直到比賽終了前56.2秒才得分，不過他單場有3次封阻，包括賞給亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)一記追魂鍋。

▲湖人布朗尼。（圖／路透）

瑞迪克誇讚，身高僅約188公分的布朗尼，能在防守端完成一些特別的事，「我認為他可以成為一位非常有破壞性的防守者，這在比賽中已經體現出來了。」至於進攻端，他認為布朗尼還在摸索自己是誰，「這是我們作為球員發展計劃的一部分，我們需要幫助他成長。」

瑞迪克透露，他將從組織性、溝通交流和競爭水準這3方面來評價球員個人及團隊的表現，他認為子弟兵首戰展現出拚戰精神，但在組織性及溝通交流上還要加強，整場失誤過多，沒有積極爭搶進攻籃板，投籃次數也比對手少了15次。

▲湖人布朗尼。（圖／路透）