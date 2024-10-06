李洋、王齊麟、林郁婷奧運3金合體　麟洋配穿情侶裝引來尖叫

▲巴黎奧運3金小隊合體，李洋、林郁婷、王齊麟（由左至右）。（圖／國家地理服飾提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運3金小隊「麟洋配」李洋、王齊麟攜手「拳后」林郁婷帥氣合體！3人今天（6日）上午現身台北信義區戶外潮流機能服飾品牌概念店，這是他們首次一起出席粉絲活動，麟洋配還穿了「情侶裝」，讓現場粉絲驚呼連連。



有別於平時多半穿著賽服與訓練服飾，今日3人身穿戶外潮流機能服飾的秋冬新品亮相，吸引粉絲拿起手機猛拍照、捕捉這難得的畫面，3人更是開啟了「寵粉無極限」模式，讓到場參與的幸運粉絲自拍，一次蒐集到彌足珍貴的「3金合照」。

儘管已非現役選手，李洋每天仍過著忙碌的「教授」生活，李教授難得重回粉絲懷抱，他不僅感謝到場的球迷們，也分享自己很享受現在有著多重身份的生活，「從選手切換成教授、籌備小組等等不同的出發點來看事情，也藉由參加多樣的活動與體驗，可以有很多的學習跟不一樣的感受，也期待能讓大家看見更多不同樣貌的李洋！」

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李洋特別提到接下來的環島計畫，「希望能好好的走遍台灣的每一片土地，歡迎大家加入我的行列！」麟洋配笑稱今天一起穿上情侶裝，自然的大地色系相呼映襯，彷彿回到他們奪牌的時光，為彼此閃耀。

一身深色搭配亮相，林郁婷以帥氣撐起全場，放在麟洋配中，一樣亮眼，林郁婷笑笑地說，「我滿喜歡今天帥氣兼具機能時尚的穿搭，有機會我也滿想嘗試野營，靠自己的能力生火搭營，感覺會是很舒壓的休閒活動。」