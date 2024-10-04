王凱程值得東山再起獎　平野惠一曝場下不為人知的一面

▲王凱程。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／桃園報導

中職去年東山再起獎項從缺，今年有許多值得入選的球員。樂天桃猿古久保健二推薦轉隊中信兄弟的陳俊秀。中信兄弟總教練平野惠一則認為，王凱程是他心目中的最佳人選。

王凱程2020年因罕見右側闊背肌撕裂傷開刀，熬過辛苦復健，歷經1年半歸隊，今年合計出賽43場，累計40局，拿下14次中繼成功為單季生涯新高，防禦率3.15。

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傷後重返投手丘，王凱程奮鬥過程值得肯定。平野惠一說，「有東山再起獎項的話，我想要給他，畢竟他經歷過重大手術，如今丟出生涯最好成績，秀秀的話，其實他一直都很不錯，我個人是期待凱程拿到這個獎項。」

談到今年進步最多的選手，平野惠一再度提到王凱程，「能看到他今年的表現，我真的非常非常開心。」他指出，今年春訓就有和投手教練王建民討論，如何讓牛棚戰力延續到第9局，「我們需要新面孔的加入。」

平野惠一加入兄弟第3年，對他來說，王凱程算是比較陌生的投手，「對於凱程，我沒有什麼固定的觀念與想法，因為先前也比較少看到他，我是抱持看著一個新投手的眼光在看他。」

把王凱程視為牛棚新戰力，平野惠一說，球隊一開始是希望他能提升自信，「我們做了很多事情，回想這一段，再看到他現在的成績，真的非常開心。」

王凱程在場上總是展現霸氣，私底下卻相當斯文。平野惠一直言，「我跟他說，他在場上可以更放開一點、誇張一點沒關係！他會有這樣激動的情緒，因為他知道中繼是有壓力、承擔勝敗，我認為這樣的展現很棒，也相信這股氣勢能夠延續到攻擊端，感染全隊士氣，這是一件好事。」

平野惠一也透露王凱程私底下不為人知的一面，「他總是比大家更早到球場，挨打退場後，他會流淚，哭著和我說對不起；即使投得很好，他還是會說自己不夠，還要更好更努力。」

「因為他場下這樣子的個性，其實我也很意外他在場上會那樣振臂大吼。」平野惠一笑說，「但我認為身為一個職棒選手，這樣的個性是必須的。」