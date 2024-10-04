「我和柯瑞的生涯還沒到終點」　格林豪語：勇士能再奪冠

Draymond says he and Steph aren't done yet



(via @ThompsonScribe) pic.twitter.com/80r4Mz55hh — Bleacher Report (@BleacherReport) October 3, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士上季錯過季後賽，3巨頭今夏又解體，幾乎沒人看好他們成為2024-25賽季的奪冠熱門球隊之一，不過核心悍將格林(Draymond Green)依舊以總冠軍為目標，他強調自己和天王柯瑞(Stephen Curry)的生涯都還未告終，「我們可以再來一次。」

▲勇士3巨頭剩下柯瑞和格林。（圖／CFP）

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勇士曾在8年內勇奪4冠，建立起灣區王朝，但隨著核心陣容老化，3巨頭之一湯普森(Klay Thompson)離隊，這2年也未再挖角任何大咖球星入隊，他們已從奪冠熱門隊伍的行列「淡出」。不過球隊高層仍希望把握當家一哥柯瑞最後的巔峰，全力衝擊另一座總冠軍。

▲格林強調自己和柯瑞的生涯都還沒到盡頭，能再次衝擊總冠軍。（圖／VCG）

悍將格林直言，「無論我們是否會再贏得一座冠軍，如果(勇士)7年後、10年後拿下冠軍，那就是我們的冠軍。」

談到自己在NBA還剩多少「時間」，格林並沒有打算放棄，「我知道我的生涯還沒結束，柯瑞也還沒結束。所以這不是，『好吧，我覺得到終點了，我要放棄了。』不，我們可以再來一次，我知道我們可以再來一次。我不是那些認為我們做不到的人。」

「但要再來一次，你得承認這次可能不會像以前那樣。」格林說，「我會很痛苦，如果我們放棄了。那不適合我，但我不覺得這裡的任何人會這麼做，我們正在努力拼湊出能夠再次奪冠的拼圖。」

▲勇士格林、柯瑞。（圖／CFP）