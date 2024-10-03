道奇公布季後賽輪值：弗拉赫提打頭陣、山本由伸G2先發

▲道奇隊公布G1先發弗拉赫提（Jack Flaherty） 。（圖／截自道奇X）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊宣布，弗拉赫提（Jack Flaherty）將在本周末國聯分區賽（NLDS）第一場比賽擔任先發，第二場則由山本由伸登板。

道奇隊總管高梅茲（Brandon Gomes）周三（美國時間）表示，球隊尚未確定第三場和可能的第四場的計畫，但布勒（Walker Buehler）、以及納克（Landon Knack）都會被納入輪值。

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道奇隊將面對國聯外卡賽的勝者，亞特蘭大勇士或是聖地牙哥教士，教士目前在三戰兩勝制系列賽中以1-0領先。

五戰三勝制的國聯分區賽將於周六（台灣時間周日）在道奇體育場開打。

山本由伸預計擔任第2場先發。他因手臂受傷缺席將近3個月，傷癒歸隊後僅先發4場。上周末對科羅拉多洛磯隊的最後一次例行賽，傷後首度投滿5局。

儘管山本是大聯盟新人，但他在日本擁有豐富的大賽經驗，包括2022年日本大賽中帶領歐力士猛牛隊奪冠，以及在東京奧運中幫助日本隊贏得金牌。

「我不認為山本會被大場面嚇到。」高梅茲表示，「相反地，我認為他會在這種情況下發揮得更好。」

▲道奇隊G2先發山本由伸 。（圖／截自道奇X）

弗拉赫提在7月交易截止日從底特律老虎隊轉投道奇隊，這筆交易讓他回到家鄉。他在道奇隊的10場先發中投了55又1/3局，防禦率為3.58。

道奇隊以98勝64敗的戰績結束例行賽，成為全大聯盟戰績最佳的球隊，獲得國聯的頭號種子資格，並確保整個季後賽擁有主場優勢。

這也讓他們直接晉級國聯分區賽，並再度有5天的休息時間。然而，過去兩年，這段休息時間並不利於他們。他們在去年被亞利桑那響尾蛇隊橫掃出局，2022年則以1-3敗給教士隊。

「我們的球員對早早出局感到厭倦了。」總教練羅伯斯（Dave Roberts ）談到過去的失利，注意到這次休息室裡有不同的氛圍，看到團隊更加渴望勝利，「我喜歡這種感覺，並不是說以前的球員沒有準備好，或是不努力、不關心，但這次的強度不一樣了。」

