運動雲

>

道奇公布季後賽輪值：弗拉赫提打頭陣、山本由伸G2先發

▲▼ 道奇隊公布G1、G2先發 。（圖／截自道奇X）

▲道奇隊公布G1先發弗拉赫提（Jack Flaherty） 。（圖／截自道奇X）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊宣布，弗拉赫提（Jack Flaherty）將在本周末國聯分區賽（NLDS）第一場比賽擔任先發，第二場則由山本由伸登板。

道奇隊總管高梅茲（Brandon Gomes）周三（美國時間）表示，球隊尚未確定第三場和可能的第四場的計畫，但布勒（Walker Buehler）、以及納克（Landon Knack）都會被納入輪值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇隊將面對國聯外卡賽的勝者，亞特蘭大勇士或是聖地牙哥教士，教士目前在三戰兩勝制系列賽中以1-0領先。

五戰三勝制的國聯分區賽將於周六（台灣時間周日）在道奇體育場開打。

山本由伸預計擔任第2場先發。他因手臂受傷缺席將近3個月，傷癒歸隊後僅先發4場。上周末對科羅拉多洛磯隊的最後一次例行賽，傷後首度投滿5局。

儘管山本是大聯盟新人，但他在日本擁有豐富的大賽經驗，包括2022年日本大賽中帶領歐力士猛牛隊奪冠，以及在東京奧運中幫助日本隊贏得金牌。

「我不認為山本會被大場面嚇到。」高梅茲表示，「相反地，我認為他會在這種情況下發揮得更好。」

▲▼ 道奇隊公布G1、G2先發 。（圖／截自道奇X）

▲道奇隊G2先發山本由伸 。（圖／截自道奇X）

弗拉赫提在7月交易截止日從底特律老虎隊轉投道奇隊，這筆交易讓他回到家鄉。他在道奇隊的10場先發中投了55又1/3局，防禦率為3.58。

道奇隊以98勝64敗的戰績結束例行賽，成為全大聯盟戰績最佳的球隊，獲得國聯的頭號種子資格，並確保整個季後賽擁有主場優勢。

這也讓他們直接晉級國聯分區賽，並再度有5天的休息時間。然而，過去兩年，這段休息時間並不利於他們。他們在去年被亞利桑那響尾蛇隊橫掃出局，2022年則以1-3敗給教士隊。

「我們的球員對早早出局感到厭倦了。」總教練羅伯斯（Dave Roberts ）談到過去的失利，注意到這次休息室裡有不同的氛圍，看到團隊更加渴望勝利，「我喜歡這種感覺，並不是說以前的球員沒有準備好，或是不努力、不關心，但這次的強度不一樣了。」
 

關鍵字： 道奇隊NLDS弗拉赫提山本由伸先發MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

辛奇率老虎擊敗前東家　終結太空人7年美聯冠軍賽連續晉級紀錄

辛奇率老虎擊敗前東家　終結太空人7年美聯冠軍賽連續晉級紀錄

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

巴特勒未續約「只是幾塊錢的事」　回應總裁要他閉嘴：聽到了

巴特勒未續約「只是幾塊錢的事」　回應總裁要他閉嘴：聽到了

「法國怪物」最想在這3人頭上暴扣　直言魔術天才大鎖被低估

「法國怪物」最想在這3人頭上暴扣　直言魔術天才大鎖被低估

湖人變身NBA頂級防守強權？　詹皇點出關鍵在「全力回防」

湖人變身NBA頂級防守強權？　詹皇點出關鍵在「全力回防」

巴黎奧運至今女雙5連敗　謝淑薇香港女網賽首輪出局

巴黎奧運至今女雙5連敗　謝淑薇香港女網賽首輪出局

菊池雄星「為季後賽而來」　牛棚待命未能登板：沒想到在這結束

菊池雄星「為季後賽而來」　牛棚待命未能登板：沒想到在這結束

道奇公布季後賽輪值：弗拉赫提打頭陣、山本由伸G2先發

道奇公布季後賽輪值：弗拉赫提打頭陣、山本由伸G2先發

小惠特連兩場致勝打點　皇家橫掃金鶯闖進美聯分區系列賽

小惠特連兩場致勝打點　皇家橫掃金鶯闖進美聯分區系列賽

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

熱門新聞

前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

辛奇率老虎擊敗前東家　終結太空人7年美聯冠軍賽連續晉級紀錄

數據解密大谷翔平打擊神力：已接近完美境界

巴特勒未續約「只是幾塊錢的事」　回應總裁要他閉嘴：聽到了

「法國怪物」最想在這3人頭上暴扣　直言魔術天才大鎖被低估

湖人變身NBA頂級防守強權？　詹皇點出關鍵在「全力回防」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1阿提諾加盟東超　首戰猛砍23分14籃板

2老虎隊終結太空人連7年闖美聯冠軍賽

3數據解密大谷打擊神力：接近完全體

4巴特勒回應總裁要他閉嘴：聽到了

5「法國怪物」最想在這3人頭上暴扣

最新新聞

1籃球金童腿傷　唐西奇缺席熱身賽首戰

2釀酒人新秀雙轟　 8局逆轉大都會

3皇家小惠特連兩戰敲致勝安助隊晉級ALDS

4MLB比賽時間40年來最短　場均觀眾創7年新高

5「隱形挑戰者」林立搶攻陳傑憲打擊王

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366