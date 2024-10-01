江坤宇完全打擊差一步　兄弟8比4台鋼　年度第一M1

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今晚在主場迎戰台鋼雄鷹，先發投手鄭凱文展現出色實力，6局僅失3分好投奪勝。打擊方面，江坤宇繳出3安打，僅差全壘打達「完全打擊」，獲選單場MVP。8局下半，江坤宇原本還有機會再次上場，不過隊友們接連三人出局，可惜無緣挑戰這項成就。兄弟終場以8比4勝出，年度第一魔術數字減至M1。

鄭凱文先發6局被敲7安，另有4次三振、1次保送，失掉3分皆為責失，優質先發拿下本季第3勝。

台鋼首局靠魔鷹安打先馳得點，江坤宇2局下擊出高飛犧牲打追平比數。台鋼3局又追回2分要回領先。

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3局下，兄弟反攻，單局5支安打串連，灌進5分逆轉，其中曾頌恩擊出勝利打點安打。

5局下，江坤宇掃出三壘長打，「完全打擊」聽牌，只差一發全壘打達標，這一安也攻下兄弟第7分，隨後靠宋晟睿犧牲打跑回第8分。

8局上，魔鷹擊出二壘長打，追回1分。不過黃恩賜隨後回穩，未再失分。

8局下，領先的兄弟進入最後半局，江坤宇為該半局第4名打者，只要前面的隊友上壘，就有機會挑戰「完全打擊」。首位打者許基宏耐心選球，成功保送上壘，帶來一線希望。然而,下一棒王政順擊出高飛球出局，局勢頓時變得緊張。

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

緊接著上場的曾頌恩，努力纏鬥，但在這關鍵時刻，許基宏卻意外盜壘失敗，瞬間形成兩人出局。曾頌恩最終擊出界外飛球，遭到接殺出局。江坤宇眼睜睜看著挑戰完全打擊的機會從指縫中溜走，無緣寫下個人里程碑。

蔡齊哲9局登板守住勝果。兄弟贏得此戰後，魔術數字將會減為 M1，只需再贏一場或是競爭對手統一7-ELEVEn獅隊輸一場，兄弟就能確定拿下年度勝率第一，直接晉級台灣大賽。然而，因颱風影響，中職明天三地比賽全數停賽，兄弟最快要等到周四，才有機會讓年度第一魔術數字歸零。

此外，中華職棒副裁判長紀華文今天在洲際球場達成在中職第2253場執法，連同在台灣大聯盟時期747場執法，生涯執法場次合計3000場，成為台灣職棒史上第4人，前3人分別為蘇建文、張展榮、王俊宏。

▲中華職棒裁判紀華文。（圖／中華職棒提供）