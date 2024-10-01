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大聯盟季後賽開打！老虎派三冠王左投史庫柏爾　勇士先發未定

▲大聯盟季後賽明天開打 。（圖／翻攝自大聯盟官網）

▲大聯盟季後賽明天開打 。（圖／翻攝自大聯盟官網）

記者歐建智／綜合報導

大聯盟季後賽將於2日（台北時間）開打，美聯由老虎對戰太空人、皇家出戰金鶯，國聯由大都會出戰釀酒人、勇士出戰教士，進行3戰2勝制比賽，看誰可以晉級第2輪。

老虎對戰太空人比賽，老虎先發投手當家左投史庫柏爾（Tarik Skubal）將面對太空人左投先發左投瓦德茲（Framber Valdez）。

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▲▼老虎強投史庫柏爾（Tarik Skubal）達成單季200K。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎強投史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

老虎隊在9月表現震驚世界，自2014年以來的首次季後賽，由於很快取得季後賽資格，他們能夠安排他們的投手三冠王，很可能是賽揚獎得主史庫柏爾在首戰先發。

沒有史庫柏爾更具統治力的投手，本季18勝4敗、防禦率2.39、228次三振，他在9月的4場先發只有1.52防禦率。史庫柏爾在首戰先發需要發揮出他的頂級水準，因為他的對手左投瓦德茲最近表現也幾乎同樣出色。

瓦德茲今年有15勝7敗、防禦率2.91，近16次先發有10勝2敗、防禦率2.19，他面對的是一支擁有大量左打者的老虎隊打線。老虎隊是年輕、頑強的黑馬。

▲小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

皇家隊對金鶯隊，先發投手是拉根斯（Cole Ragans）對上賽揚強投伯恩斯（Corbin Burnes）。金鶯隊上一次贏得季後賽比賽是在將近年10年前，2014年10月5日當時他們完成了對老虎隊的3連勝。皇家浴火重生相隔9年再闖季後賽。

金鶯有機會贏得10年來季後賽首勝，因為皇家隊除了當家游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）之外，打線相對薄弱，9月只得了74分，是全大聯盟最低的。

▲大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

大都會隊對釀酒人比賽，先發投手是賽維里諾（Luis Severino）面對佩羅塔(Freddy Peralta)。大都會隊今年他們度過了一個令人興奮的黑馬賽季，包括一個MVP等級的林多球季。

釀酒人隊去年球季結束總教練康索（Craig Counsell）、賽揚獎投手伯恩斯（Corbin Burnes）離隊，終結者威廉斯（Devin Williams）直到7月底才投出第一球，強打耶利奇（Christian Yelich）整季報銷，儘管如此，釀酒人不僅變得更好，而且還打進季後賽。

勇士隊對教士隊，教士隊由金恩（Michael King）先發，勇士因在1日雙重賽動用9名投手，先發投手還未決定。

8屆明星左投薩爾（Chris Sale）本來要在1日雙重賽第2戰先發，但因背傷無法出賽，目前還不知會不會帶進季後賽。如果失去主力強投，對於勇士隊來說是一大重傷。

▲賽爾（Chris Sale）。（圖／路透）

▲薩爾（Chris Sale）。（圖／路透）

關鍵字： MLB棒球

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